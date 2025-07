Ce mercredi, Lamine Yamal a officiellement prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2031. Il a aussi accordé une interview aux médias dans laquelle il a notamment parlé de Lionel Messi.

Emu par sa prolongation

« Renouveler mon contrat, c’est continuer avec le club que j’aime. Continuer à prendre du plaisir. Il n’y a aucune pression. Nouveau numéro, mais même objectif. C’est un long chemin semé de victoires. Nous espérons en profiter encore plus que l’année dernière. »

Succéder à Messi avec le n°10

« Messi a fait son chemin, maintenant c’est mon tour. Le numéro 10 vient d’Ansu. Je vais essayer de faire plaisir à tous les supporters du Barça et continuer à écrire l’histoire avec ce numéro. Tous les enfants rêvent d’avoir le maillot de Messi, Ronaldinho et Maradona. Je vais essayer de perpétuer leur héritage. »

Des objectifs élevés

« Gagner la Ligue des champions et la Coupe du monde. Ce sont mes deux objectifs désormais. Je veux continuer à progresser et à prendre du plaisir. Continuer à jouer avec la même qualité et à remporter des titres. »

Ce que lui a dit Flick

« Flick m’a dit de me reposer, car il y a deux entraînements demain. Il m’a félicité et m’a encouragé à continuer de la même manière. »

Pas touché par les critiques

« Si une critique ou un éloge ne vient pas de ma famille, de mes amis ou de personnes très proches de moi, cela ne signifie rien pour moi. Au final, les jours où l’on me félicite, je ne peux pas trop m’élever, et les jours où l’on me critique, je ne peux pas trop tomber. Donc, ça m’est égal. La seule chose qui compte, c’est de m’amuser. En ce moment, je suis entièrement concentré sur le football. Je veux juste montrer de quoi je suis capable, c’est tout. »

Un rêve devenu réalité

« Mon premier rêve était de débuter ma carrière à Barcelone et de continuer à progresser. Et bien sûr, je porterai désormais le numéro 10. Je pense que tous les enfants nés à Barcelone ont rêvé de ça. Je suis donc très reconnaissant au club d’avoir pensé à moi et de m’avoir donné ce numéro. Maintenant, c’est à mon tour de montrer qui je suis et de valoriser ce numéro. »

Son anniversaire n’est pas à l’origine du report

« Cet événement a été reporté à cause de ma grand-mère qui était au Maroc, et sans elle je n’aurais pas pu faire quelque chose d’aussi spécial pour moi. Je pense qu’elle-même ne comprend pas ce que tout cela signifie. Mais elle voit que je suis heureux, et donc elle l’est aussi. Je ne peux donc que la remercier pour tout ce qu’elle a fait pour moi, et pour tout ce qu’elle continue de faire, et j’essaierai de lui rendre la pareille petit à petit, même si je ne pourrai jamais la rembourser complètement. »