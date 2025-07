Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen a pris la décision de se faire opérer du dos, ce qui le laissera sur le flanc trois à quatre mois. Et permettra l’inscription de Joan Garcia.

Fin du suspense ! Ce jeudi, Marc-André ter Stegen a publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer qu’il restait au FC Barcelone… pour se faire opérer ! Le gardien allemand, poussé vers la sortie par sa direction, qui a recruté Joan Garcia (Espanyol) pour être le titulaire et prolongé Wijciech Szczesny pour être sa doublure, a pris la décision qui n’arrange personne à part lui : rester en Catalogne et se faire opérer de son dos douloureux.

Il a écrit : « Chers Culers, je porte les couleurs et le maillot du FC Barcelone avec une immense fierté, sur le terrain comme en dehors, dans les moments de succès comme dans les moments difficiles. Aujourd’hui est un jour difficile pour moi. Physiquement et sportivement, je me sens en très bonne forme, même si je souffre malheureusement de douleurs. Après d’intenses discussions avec l’équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour un rétablissement complet est une opération du dos ».

Joan Garcia sera inscrit sur les listes de la Liga grâce à son absence

« Après ma dernière opération au dos, je suis revenu sur le terrain après 66 jours, soit presque deux mois ; cette fois, les médecins estiment qu’environ trois mois seront nécessaires par précaution, pour éviter tout risque. Sur le plan émotionnel, c’est très douloureux de ne pas pouvoir soutenir l’équipe pendant cette période. Heureusement, la rééducation est gérable et le chemin du retour est libre. Je vous tiendrai au courant de mon rétablissement et je tiens sincèrement à vous remercier tous, chers Culers, d’être toujours à mes côtés. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai ! »

La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c’est que l’absence de ter Stegen pendant cette période de trois à quatre mois permettra au FC Barcelone d’inscrire Joan Garcia sur les listes de La Liga pendant cette durée. Le club catalan avait employé le même stratagème il y a un an pour permettre à Dani Olmo de jouer en profitant de la blessure d’Andreas Christensen. Mais d’ici quatre mois, le problème ter Stegen se posera à nouveau. L’Allemand, lui, a trouvé le meilleur moyen de préparer son grand rêve, la Coupe du monde 2026 comme titulaire avec la Mannschaft, dans un cadre qu’il connaît parfaitement…