Présenté ce mercredi soir au FC Barcelone, Marcus Rashford (27 ans) n’a même pas encore foulé la pelouse du Camp Nou qu’il suscite déjà des interrogations. Certains observateurs doutent de sa capacité à s’adapter au jeu blaugrana.

Censé incarner le renouveau offensif du FC Barcelone, Marcus Rashford débarque avec une étiquette de star anglaise… mais aussi avec une valise pleine d’incertitudes. Si son talent n’est pas remis en question, son profil suscite de vraies réserves chez certains spécialistes, dont Florian Gautreau, qui s’est exprimé très franchement sur RMC Sport : « J’ai des doutes sur la compatibilité entre Rashford et le FC Barcelone. Il a tout à apprendre, ça m’inquiète. »

Le constat est dur, mais il n’est pas isolé. Plusieurs analystes estiment que le style de jeu du Barça – basé sur la possession, le déplacement intelligent et les combinaisons rapides – pourrait ne pas correspondre aux qualités premières de Rashford. L’Anglais, plus à l’aise dans les transitions rapides et le jeu en profondeur, devra sans doute profondément adapter son registre pour coller aux exigences tactiques du club.

Rashford est-il Barça compatible ?

Autre point soulevé : son irrégularité. Capable de fulgurances, Rashford (27 ans) peine parfois à peser sur toute une saison. À Manchester United et à Aston Villa, ses performances en dents de scie ont laissé des doutes sur sa constance au plus haut niveau. Or, le Barça, en pleine phase de reconstruction sous Xavi puis désormais sous Hansi Flick, ne peut pas se permettre un pari qui tournerait court.

Le joueur, de son côté, affiche une grande motivation à relever ce nouveau défi. Il sait que cette expérience au FC Barcelone peut être un tournant majeur dans sa carrière. Mais dans un club aussi exposé, le temps d’adaptation est souvent très court. Le Barça a-t-il eu raison de miser sur Rashford ? Seul le terrain tranchera.