FC Barcelone - Mercato : terrible coup de froid dans le dossier Joao Cancelo

En rien une nouveauté : le FC Barcelone, contraint de faire face à d'immenses difficultés sur le plan économique, ne peut faire le mercato estival qu'il espère. Laissant au stade de rumeurs certains noms annoncés par la presse internationale.

Joao Cancelo en fait partie, lui qui est évoqué au Barça depuis des semaines alors qu'il est revenu à Manchester City au terme de son prêt de 6 mois au Bayern Munich. Si on savait que le club catalan n'avait pas forcément les moyens de le récupérer, y compris en prêt à cause de son salaire, Pep Guardiola, l'entraîneur de City, est venu en remettre une couche. "Cancelo est là, avec nous. Il a été très important pour nous dans le passé. Il fait partie du groupe, on verra ce qu'il adviendra."

La porte n'est pas fermée, mais pas totalement ouverte non plus...

