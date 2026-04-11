Le PSG suivrait avec attention un jeune attaquant italo-brésilien évoluant au Borussia Dortmund. Le FC Barcelone et le Real Madrid seraient également sur le coup.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonce ce samedi soir que le Paris Saint-Germain a dépêché un observateur pour suivre les prestations de Samuele Inacio. Ce jeune attaquant de 18 ans évolue avec la réserve du Borussia Dortmund, qu’il a rejoint à l’été 2024 après une formation à l’Atalanta Bergame. Inacio a fait quelques apparitions avec les pros schwarzgelb cette saison, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Le PSG ne serait pas seul sur le coup puisque Di Marzio assure que le FC Barcelone le suivrait également avec attention, de même que le Real Madrid.

Une manœuvre de l’agent d’Inacio ?

Cette « information » ressemble grandement à une manœuvre d’agent cherchant à mettre la pression sur le club de son client afin qu’il le fasse plus jouer en équipe première. Car Inacio est certes encore jeune mais de nombreux joueurs de son âge sont déjà titulaires dans des clubs du Big 5 européen. Et ses statistiques ne sont pas suffisamment bonnes pour attirer l’attention de mastodontes comme le Barça ou le Real Madrid ou même le PSG. Capable de jouer en pointe ou milieu offensif, Samuele Inacio préfère évoluer en attaquant de soutien… un poste qui n’existe pas dans le BvB de Niko Kovac. D’où ce coup de pression ?

Di Marzio précise également que, bien qu’il ait été international italien dans toutes les catégories d’âge, Samuele Inacio serait suivi par la sélection brésilienne, pays dont il possède également la nationalité. Là aussi on peut se montrer sceptique puisque la Seleçao possède en Endrick un joueur quasiment du même âge et bien plus prometteur…

Altra presenza con il @BVB per Samuele Inácio: PSG e Barcellona lo monitorano, la nazionale brasiliana lo corteggiahttps://t.co/y2aJatE79e — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League