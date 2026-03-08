À LA UNE DU 8 MAR 2026
Real Madrid : énorme coup de théâtre autour de Jürgen Klopp, séisme en vue à Madrid !

Par Laurent Hess - 8 Mar 2026, 09:50
Chouchou de Florentino Pérez pour remplacer Alvaro Arbeloa au Real Madrid, Jürgen Klopp aurait une autre destination en tête…

Le feuilleton du futur entraîneur du Real Madrid pourrait connaître un retournement spectaculaire. Alors que Florentino Pérez rêve depuis longtemps d’attirer Jürgen Klopp sur le banc madrilène, le technicien allemand pourrait finalement… choisir le rival.

Selon plusieurs informations venues d’Espagne, Klopp discuterait actuellement avec les dirigeants de l’Atlético de Madrid, ce qui constituerait un véritable coup de tonnerre dans le paysage du football espagnol.

Klopp, priorité du Real Madrid

Depuis plusieurs mois, le nom de Jürgen Klopp circule avec insistance du côté de la Casa Blanca.

Le président Florentino Pérez voit en lui le profil idéal pour relancer le club madrilène et succéder à Alvaro Arbeloa, dont l’avenir sur le banc semble incertain.

Après ses succès retentissants avec Liverpool FC et Borussia Dortmund, l’Allemand possède en effet l’aura et l’expérience nécessaires pour diriger un club de la dimension du Real Madrid.

Mais le scénario pourrait finalement être très différent.

Des discussions avec l’Atlético Madrid

D’après le quotidien espagnol Marca, Klopp serait actuellement en discussion avec Apollo, le principal actionnaire de l’Atlético Madrid.

Le club madrilène pourrait prochainement tourner une page importante de son histoire puisque Diego Simeone arriverait dans les derniers mois de son cycle sur le banc des Colchoneros.

Dans cette perspective, les dirigeants de l’Atlético réfléchiraient déjà à l’identité de son successeur.

Et Jürgen Klopp serait une option sérieusement envisagée.

Un défi qui attire Klopp

L’Atlético représenterait pour Klopp un défi particulièrement stimulant.

Le technicien allemand serait séduit par l’image du club, considéré comme l’outsider capable de rivaliser avec les deux géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone.

Dans cette optique, prendre les commandes de l’Atlético constituerait un challenge inédit dans sa carrière.

Un départ possible de Red Bull

Actuellement, Klopp occupe un poste stratégique au sein du groupe Red Bull, où il exerce la fonction de responsable mondial du football.

Mais selon les informations venues d’Espagne, l’ancien coach de Liverpool pourrait envisager de quitter ce rôle pour revenir sur un banc de touche.

Si l’option Atlético venait à se concrétiser, cela constituerait un véritable camouflet pour Florentino Pérez.

Un séisme possible en Liga

L’arrivée de Klopp à l’Atlético Madrid serait un événement majeur pour la La Liga.

Entre le Real Madrid, le FC Barcelone et un Atlético dirigé par l’Allemand, le championnat espagnol pourrait connaître une nouvelle rivalité explosive.

Mais pour l’instant, rien n’est encore acté. Une chose est sûre : le dossier Klopp pourrait bien devenir l’un des grands feuilletons de l’été.

