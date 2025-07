FC Nantes Mercato : c’est bouclé pour cette recrue, ce n’est pas un inconnu !

Real Madrid • ...

Cristiano Ronaldo ne s’est pas rendu aux funérailles de Diogo Jota et son frère André Silva ce matin au Portugal… Joueurs et ancien joueurs de Liverpool, de la sélection portugaise, de Porto, Wolverhampton, et même d’Everton, ils étaient nombreux ce matin à assister aux funérailles de Diogo Jota et son frère André Silva, tous deux […]