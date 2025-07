Youssef El-Arabi fait figure de prochaine recrue du FC Nantes, à 38 ans passés.

🟩 Accord proche

Le FC Nantes fait un choix audacieux pour renforcer son effectif en misant sur l’expérience. Selon Foot Mercato, le club ligérien est sur le point de finaliser l’arrivée de Youssef El-Arabi, qui a passé sa visite médicale ce vendredi matin.

Après plus de dix ans passés à l’étranger, El-Arabi s’apprête à faire son retour en France, une nouvelle qui excite déjà les supporters nantais. Un contrat de deux ans l’attend désormais au FC Nantes.

Un contrat de deux ans pour El-Arabi ?

Ce retour de l’attaquant expérimenté est perçu comme une véritable bouffée d’air frais pour un club qui cherche à allier jeunesse et maturité. Avec sa carrière riche en exploits, notamment en Ligue 1 et à l’international, El-Arabi apportera une présence offensive précieuse et un leadership naturel sur le terrain.

Les fans pourront bientôt retrouver un joueur au sens du but aiguisé, dont la combativité et le professionnalisme ne sont plus à prouver. Le FC Nantes mise donc gros sur cette recrue pour retrouver de la stabilité offensive et viser des objectifs ambitieux pour la saison à venir.