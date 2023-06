FC Nantes : Aristouy a commis une première boulette à la tête des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Pierre Aristouy sera l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. S’il reste encore à lui trouver un adjoint digne de ce nom pour valider cette option dominante, le formateur de 43 ans se projette déjà sur l’avenir et admet volontiers avoir commis une boulette lors de la correction reçue contre le Montpellier HSC à la Beaujoire (0-3).

Aristouy s'est loupé face au MHSC

« J’ai la sensation d’avoir commis une erreur, à savoir n’avoir pas pris conscience des conséquences d’être mené au score, a-t-il admis dans Ouest France. Contre Montpellier, je veux partir dans l’idée d’un football davantage porté vers l’avant, d’être plus haut sur le terrain. Or, à ce moment-là, on n’a pas de certitudes offensives, ni les jambes pour faire mal à l’adversaire et, en faisant cela, on s’expose un peu plus. J’ai eu des ambitions qui n’étaient pas conformes à l’état mental et physique du groupe. »

Depuis, le coach du FC Nantes a rectifié le tir et assuré le maintien des Canaris en L1.