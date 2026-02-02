Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

En ce dernier jour de mercato, le PSG pourrait lever l’option d’achat de l’ailier droit tunisien Khalil Ayari (21 ans), qui joue avec la réserve.

Depuis que le Paris Saint-Germain a été racheté par le Qatar, on ne compte plus le nombre de transferts avec des sommes extravagantes, à commencer par les deux records du monde que constituent les arrivées de Neymar pour 222 M€ et de Kylian Mbappé pour 170 M€ à l’été 2017. Il est loin, le temps où le club de la capitale comptait ses sous et négociait âprement chaque indemnité. Et pourtant, en ce dernier jour du mercato hivernal, le champion d’Europe s’apprête à signer un chèque d’un montant ridicule vu son budget.

Ayari vaut aux alentours de 600.000€

Selon Foot Mercato, le PSG va lever l’option d’achat de Khalil Ayari. Cet ailier de 21 ans a été prêté l’été dernier par le Stade Tunisien. Un prêt qui comportait une option d’achat dont le montant n’a pas été communiqué. Mais la valeur du joueur sur Transfermarkt est de 600.000€. Ayari a joué avec la réserve et s’est mis en évidence, ce qui lui vaut ce transfert définitif dans la capitale. L’intérêt pour le PSG, qui compte des ailiers de très haut niveau dans son effectif, dont un Désiré Doué plus jeune qu’Ayari (20 ans) ? Sans doute le vendre plus cher après l’avoir mis en évidence via quelques entrées en jeu avec les pros…

En tout cas, alors que le mercato se clôture, le PSG n’a pas prévu de réaliser de gros mouvements. Même si les limites de l’effectif actuel sont bien établies, la direction prévoit plutôt d’y remédier à l’intersaison.