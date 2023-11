FC Nantes : Aristouy tique encore sur la question des jeunes

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Au FC Nantes, la question de la formation constitue un sujet sensible. Surtout pour un ancien formateur comme Pierre Aristouy, promu au poste de numéro un après avoir fait ses classes chez les jeunes. Vendredi, l'entraîneur des Canaris a une nouvelle fois tiqué quand un journaliste l'a interrogé sur le temps de jeu restreint des jeunes Bastien Meupiyou et Nathan Zézé.

Il a ciblé les médias

« Les deux garçons du groupe pro qui ont joué le match de Youth League ont 18 et 19 ans (Zézé et Appuah), ce ne sont pas les 17 ans de Zaïre-Emery, mais ce n’est pas non plus totalement vieux. Il faut être calme, tranquille, continuer à travailler et progresser. Et vous, les médias, vous ne pouvez pas en cinq jours faire écho du retour en grâce et d’un très bon match de Nicolas Pallois et derrière, regretter que Bastien Meupiyou ou Nathan Zézé ne jouent pas à sa place. Il ne faut pas être systématiquement en recherche de conflit. Vous avez les tenants et les aboutissants : effectif pléthorique, beaucoup de joueurs d’expérience qu’il faut pouvoir manager et les jeunes qui ne jouent pas. Et parfois, vos conclusions peuvent générer un climat un peu problématique sur cette question. »

