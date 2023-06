FC Nantes : Franck Kita et les deux agents mis en examen !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Placés en garde à vue mardi pour Bakari Sanogo et Joaquin Batica, et mercredi pour Franck Kita, les trois hommes viennent d'être mis en examen. C'est le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, qui l'a révélé. Les faits qui leur sont reprochés et que Presse Océan a relayés sont très graves : blanchiment, blanchiment aggravé, blanchiment de fraude fiscale, exercice de l’activité d’agent sportif sans licence valable, exercice illégal de l’activité d’agent sportif par un ressortissant d’un État membre ou partie à l’accord sur l’espace économique européen.

Des mouvements suspects entre 2015 et 2018

L'enquête s'intéresse à des mouvements douteux qui se seraient produits chez les Canaris entre 2015 et 2018. Le journaliste d'Ouest-France Jean-Marcel Boudard a publié un passage de l'article à paraître demain sur son compte Twitter. On peut lire : "Il est ressorti que les dirigeants du FC Nantes auraient eu recours de façon récurrente, au moins depuis l’année 2015, à l’emploi d’agents sportifs non autorisés en établissant des contrats d’agents sportifs et des contrats de travail de joueurs sous le couvert de prête-noms". Les supporters du FC Nantes en rêvent depuis des années : la justice va peut-être contraindre la famille Kita à vendre le club.

