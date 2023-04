FC Nantes : un joueur du PSG a inspiré Blas

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Samedi soir, face à Toulouse en finale de la Coupe de France, le FC Nantes comptera énormément sur Ludovic Blas. Buteur l'an dernier au même stade de la compétition contre l'OGC Nice (1-0), le milieu offensif a aussi frappé de superbe manière face à l'OL (1-0) en demie. Homme des grands rendez-vous, l'ancien Guingampais est aussi un spécialiste du dribble. Il est celui qui en réussit le plus en Ligue 1 derrière Lionel Messi. Et c'est justement l'homme qui a couvé l'Argentin à ses débuts au FC Barcelone qui est à l'origine de son goût prononcé pour cet exercice, comme il l'a révélé à Ouest-France.

"À force de t’inspirer des grands, tu joues et évolues ainsi"

"J’ai toujours été fan de ce style de jeu-là. J’ai toujours regardé les grands joueurs dribbler, comme Ronaldinho, des matches où un geste fait lever tout un stade. On en rêve tous. À force de t’inspirer des grands, tu joues et évolues ainsi. Avant même d’intégrer un centre de formation, j’ai toujours eu cette capacité à aller fixer, en jouant avec mes potes. C’est comme ça que c’est venu. Les spectateurs viennent pour nous, et comme j’aime bien redonner, c’est ma façon de le faire. À la base, je ne marque pas énormément, je ne suis pas un neuf qui délivre un stade en débloquant des situations. Moi, je dribble."

