FC Nantes : altercation entre Waldemar et Franck Kita ?

Alors que le FC Nantes a arraché in-extremis son maintien en Ligue 1 lors de la 38e et dernière journée de championnat, la saison a été chaude en interne du côté du FCN.

Ça a chauffé entre Waldemar et de Franck Kita !

Alors qu'une bagarre a notamment éclaté entre le président des Canaris, Franck Kita, et le directeur sportif officieux du club, Mogi Bayat, juste avant le déplacement à Toulouse (0-0), le 14 mai dernier, le podcast 100% Nantes a révélé ce mardi soir que la réunion d'après saison, qui aurait eu lieu à Paris, aurait viré au drame entre Waldemar et Franck Kita, sous les yeux du coach nantais, Pierre Aristouy. Ce qui laisse entendre qu'une altercation a éclaté entre le père et le fils.

Fabien Chorlet

Rédacteur