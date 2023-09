FC Nantes : une menace sérieuse plane sur les Canaris après l’OM

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP a décidé de placer le dossier du match FC Nantes – OM en instruction avec un verdict qui sera rendu le 20 septembre prochain… et ce n’est pas franchement une bonne nouvelle pour les Canaris.

Le risque du point de pénalité avec sursis

Si les incidents en tribune (un supporter de l’OM a fait deux arrêts cardiaques après s’être accroché avec des Ultras nantais) n’ont pas perturbé la durée du match et provoqué un arrêt de la rencontre comme lors de Rodez – ASSE et AC Ajaccio - Girondins de Bordeaux, le FC Nantes va quand même bien devoir se défendre de cet évènement et de l’intrusion d’un supporter sur la pelouse lors de la rencontre.

En effet, depuis le début de saison, la Commission de discipline de la LFP a eu la main très lourde sur la gestion des supporters. Bien évidemment, la tribune Loire risque un ou plusieurs matchs à huis-clos mais, au niveau du club, on peut légitimement redouter la sanction d’un point de pénalité avec sursis. Après tout, l’ASSE et l’AC Ajaccio y ont eu droit…

⚠️ On connaît les décisions de la Commission de Discipline de la LFP du soir 🧐https://t.co/60YFvRuZQY — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) September 6, 2023

Podcast Men's Up Life