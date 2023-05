FC Nantes : Waldemar Kita a enfin terminé sa réorganisation post-Kombouaré

Après les résultats catastrophiques du FC Nantes ces dernières semaines, Antoine Kombouaré a fini par être débarqué, et Pierre Aristouy ainsi que Oswaldo Vizcarrondo ont été nommés à sa place. Seulement, les deux néo-entraîneurs du FC Nantes étaient déjà en poste autre part dans l’organigramme des Canaris, et leurs départs respectifs laissent un vide au FC Nantes.

Ainsi, Pierre Aristouy qui dirigeait jusqu’ici les U19 Nationaux, laisse sa place à Maxime Baty, tandis que Nicolas Chabot prend la tête de la réserve féminine, qu’Oswaldo Vizcarrondo dirigeait jusqu’ici. Le Vénézuélien continuera cependant de conseiller Nicolas Chabot sur les prochaines compositions de l’équipe féminine, qui, de toute manière, a certains principes de jeu en place, comme l'explique Presse Océan.

Après les nominations de Pierre Aristouy et Oswaldo Vizcarrondo dans le staff de l'équipe première, Maxime Baty et Nicolas Chabot entraîneront respectivement les U19 Nationaux et la D2F jusqu'à la fin de saison.