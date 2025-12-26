OM : les très belles anecdotes de Longoria et Benatia sur Jean-Louis Gasset

Le football français a perdu l’un de ses grands artisans. L’Olympique de Marseille, la Ligue 1 et plus largement tout l’Hexagone pleurent la disparition de Jean-Louis Gasset, décédé à l’âge de 72 ans. Figure respectée, homme de terrain jusqu’au bout, il laisse derrière lui une empreinte humaine et sportive indélébile. Ce vendredi, l’émotion était palpable, notamment chez Pablo Longoria et Medhi Benatia, qui lui ont adressé un vibrant hommage.

Jean-Louis Gasset, une figure respectée du football français

Entré dans la légende du football tricolore par ses passages à Montpellier, à l’ASSE, Bordeaux, au PSG ou encore à la tête de l’OM en 2023-2024, Jean-Louis Gasset a su gagner la confiance de tous ceux qu’il a croisés. Son expertise et sa passion étaient saluées sur les terrains comme dans les vestiaires. Cette disparition brutale laisse un vide, tant le technicien tenait une place à part au sein de la communauté footballistique française.

Au fil des années, Gasset s’était imposé comme un mentor, fidèle à ses valeurs de travail et d’engagement. Ceux qui, comme Longoria et Benatia, l’ont côtoyé, soulignent un homme toujours disponible pour apporter son expérience et son énergie à chaque projet, n’hésitant jamais à relever les défis là où le collectif avait le plus besoin de lui.

L’émotion de Longoria et Benatia après la disparition de Gasset

C’est dans la douleur que Medhi Benatia, directeur sportif phocéen, a partagé son choc après le départ de l’entraîneur qui avait pris en main l’OM lors d’une période délicate la saison passée. Sur ses réseaux sociaux, Benatia a rédigé quelques mots qui résonnent tout particulièrement :

« Mon cher Jean-Louis, je n’oublierai jamais ta disponibilité, ce jour où je t’ai sollicité et où tu as pris ta voiture sans hésiter pour répondre à ma demande. Seul un homme de terrain, passionné et engagé comme tu l’as toujours été, pouvait réagir ainsi. Je t’en serai éternellement reconnaissant. »

De son côté, le président Pablo Longoria a également confié ses souvenirs, pour L’Équipe. « C’est inattendu, cela m’a fait un coup, c’est une triste journée. Jean-Louis était quelqu’un de bien. Il mettait une composante humaine dans cette industrie si difficile, c’est tellement rare. Je ne le connaissais pas personnellement avant son arrivée à l’OM. Lors de notre première conversation, il m’a demandé : »Est-ce que tu as parlé à Gattuso ? Comment tu se sens ? » Cela m’avait marqué. Il avait d’abord pensé à Gattuso, et après seulement on avait commencé à échanger en profondeur. Il était ainsi : il faut bien faire les choses, avec dignité. Après chaque victoire, il venait me voir et me disait : »Vous êtes content président ? » Et on se faisait un câlin. Je vais retenir ça. Il avait toujours le même rituel.

Après la défaite à Brest, le 18 février 2024, on discutait, Medhi (Benatia) et moi, sur la suite, et on est arrivés à la même conclusion, celle portant sur son nom. Jean-Louis Gasset était la meilleure façon de faire, un peu comme Séville qui avait appelé José Luis Mendilibar par le passé. Tu sais que tu as une personne qui va normaliser une situation très difficile à gérer. Qui va apporter de l’apaisement dans un moment tendu. Du calme.

Attention, il n’était pas seulement psychologue, il était aussi un bel entraîneur. Mais on avait besoin de sa normalité. Il allait toujours vers le côté positif. Sur Pape Gueye (mis de côté parce qu’il ne voulait pas prolonger son contrat), quand il te dit : »Écoute, si tu me le donnes, c’est mieux, si je peux l’utiliser comme une arme de plus… » Toi, président, tu ne peux pas lui dire non. Il avait raison.

J’ai eu du plaisir à le revoir à Montpellier, lors de notre déplacement la saison dernière (en octobre 2024) ou quand il est venu commenter pour Ligue 1+, on se parlait au téléphone, il m’envoyait un message après chaque accomplissement de l’équipe. Quand je suis allé au 50e anniversaire du club de Montpellier, nous étions heureux de nous voir, il m’avait présenté sa fille. Il était quelqu’un de rare, très rare. »

Un dernier message fort pour l’OM et le football

L’hommage des deux hommes forts de l’OM n’est qu’un des nombreux témoignages adressés ces dernières heures à l’ancien technicien marseillais. Parmi les figures du football, Kylian Mbappé a également tenu à saluer la mémoire de Gasset, symbole d’une génération pour qui la passion était le fil conducteur de la réussite. Son message s’inscrit dans une ère où l’avenir du football français, incarné par la nouvelle génération, s’inspire encore de ces modèles engagés.

À Marseille, de nombreux joueurs et anciens protégés, à l’image de Leonardo Balerdi ou encore d’Amine Harit, ont également partagé leur émotion et le respect qu’ils vouaient à Gasset. L’homme, plus encore que le coach, laisse un souvenir puissant et fédérateur. Sa disparition vient rappeler que le foot est avant tout une aventure humaine, faite de transmission, de fidélité et d’histoires partagées. Une page se tourne, mais l’esprit insufflé par Jean-Louis Gasset, lui, continuera d’habiter le cœur du club et de ses acteurs.