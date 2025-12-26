ASSE, OM : les premiers hommages tombent pour Jean-Louis Gasset

Les hommages commencent à tomber pour Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Figure emblématique du football français, Jean-Louis Gasset s’est éteint ce vendredi à l’âge de 72 ans. Si l’AS Saint-Étienne ou l’Olympique de Marseille n’ont pas encore réagi, de premiers hommages sont déjà tombés, à commencer par le Montpellier HSC, qui a été le premier à annoncer sa disparition.

« Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin aux côtés du Président Louis Nicollin, Jean-Louis a successivement été joueur, éducateur puis entraîneur de l’équipe première à trois reprises, la dernière d’octobre 2024 à avril 2025. Enfant du club, il a marqué tous ceux qui l’ont croisé par son professionnalisme, sa gentillesse et sa soif de transmission. Il a été aussi un formidable étendard de la formation montpelliéraine qu’il a exporté dans de grands clubs, que ce soit au Paris-Saint-Germain, à l’Espanyol Barcelone, à l’AS Saint-Étienne ou bien encore à l’Olympique de Marseille et en équipe de France où il était adjoint du sélectionneur, Laurent Blanc. Aujourd’hui, le club montpelliérain a perdu l’une de ses figures emblématiques. Notre tristesse est immense lorsque l’on se rappelle de son sourire, de sa voix inimitable et de son sens aiguisé de la formule. Le Président Laurent Nicollin et l’ensemble du club, tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à la famille de Jean-Louis Gasset, notamment à son fils Robin, actuel adjoint de Zoumana Camara à la tête de l’équipe première du club, sa fille Coralie, sa maman Eliane et toute la famille Gasset », a écrit le club héraultais sur ses réseaux sociaux.

Le magnifique hommage d’Harit à Gasset

En story de son compte Instagram, Amine Harit, que Jean-Louis Gasset a eu sous ses ordres à l’OM lors de la saison 2023-2024, a rendu un très bel hommage à son ancien coach. « Aujourd’hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football, mais qui manque bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de te connaître, d’apprendre à tes côtés, de partager des moments simples mais précieux. Ta passion, ton humanité, ton sourire et ta bienveillance resteront gravés dans ma mémoire. Le football perd un grand professionnel, mais mois je perd surtout une belle personne que j’apprécias énormément. Repose en paix. Tu continueras de vivre dans nos souvenirs, dans chaque match, dans chaque vestiaire, dans chaque instant où l’on parlera de respect, de travail et d’amour du jeu. »