À LA UNE DU 26 DéC 2025
[21:45]FC Nantes Mercato : une piste très ambitieuse a donné sa réponse aux Kita !
[21:11]Mercato : le RC Lens fait connaître sa position pour Gessime Yassine, l’OM jubile
[20:45]CAN 2025 : les Comores accrochés par la Zambie, Pandor (RC Lens) s’est encore fait remarquer
[20:31]PSG Mercato : Rüdiger à Paris en 2026 ? Le Real Madrid va prendre une décision !
[20:10]OM Mercato : gros rebondissement dans le dossier Saibari !
[19:41]PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile son équipe type de mi-saison en Ligue 1
[19:24]FC Barcelone Mercato : un effort à 5 M€, et le Barça aura un joueur clé dès cet hiver !
[18:51]OM Mercato : le PSG veut fourrer son nez dans un dossier qui fait grand bruit à Marseille
[18:31]Stade Rennais Mercato : un transfert à prix d’or se précise, le PSG et le Real Madrid sous pression
[18:14]FC Nantes : une qualif mais aussi de la frustration pour Mohamed avec l’Égypte à la CAN
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile son équipe type de mi-saison en Ligue 1

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 19:41
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Alors que la première moitié de la saison 2025‑2026 de Ligue 1 s’est achevée (même s’il reste encore un dernier match), le journaliste et chroniqueur Pierre Ménès a livré son traditionnel onze type pour le championnat dans une vidéo YouTube. L’exercice, très attendu par les fans, reflète la domination des grandes écuries françaises et les performances individuelles marquantes depuis le coup d’envoi de la saison.

Au total, 11 joueurs issus de quatre clubs seulement figurent dans cette sélection : 5 Parisiens, 3 Lensois, 2 Marseillais et 1 Rennais, illustrant l’équilibre entre puissance financière, cohésion d’équipe et performances sportives.

🧤 Gardien

  • Geronimo Rulli (Marseille) – Une présence inspirée dans les cages phocéennes, souvent décisive pour relancer l’OM depuis l’arrivée d’effectif ambitieux.

🛡️ Défenseurs

  • Achraf Hakimi (PSG) – Une valeur sûre sur le flanc droit, à la fois créatif et solide, même s’il a été freiné par une grosse blessure.
  • William Pacho (PSG) – Le roc central parisien, indispensable dans l’axe.
  • Malang Sarr (Lens) – Étincelant après une saison compliquée, il est l’assurance défensive dans un Lens surprenant leader ou proche du sommet.
  • Nuno Mendes (PSG) – Latéral gauche complet, capable de peser des deux côtés du terrain.

🎯 Milieux de terrain

  • João Neves (PSG) – Milieu moderne, à la fois créateur et récupérateur.
  • Vitinha (PSG) – L’un des influences majeures dans l’entrejeu parisien, aussi présent au classement des passeurs.
  • Mamadou Sangaré (Lens) – Un patron au milieu et une grosse trouvaille de Lens l’été dernier, symbole la force collective des Sang et Or.

Attaquants

  • Mason Greenwood (Marseille) – Meilleur buteur marseillais et de Ligue 1, ce qui fait logiquement de lui l’un des hommes forts du championnat.
  • Estéban Lepaul (Rennes) – L’attaquant rennais s’est imposé comme un buteur régulier (9 cette saison) après son transfert depuis Angers l’été dernier.
  • Florian Thauvin (Lens) – Revenu en France l’été dernier, l’international français anime l’attaque lensoise avec 5 buts et 2 passes dé cette saison. Un pari plus que réussi.

👔 Et l’entraîneur dans tout ça ? Pierre Sage en lumière

Dans une tournure audacieuse, Ménès nomme Pierre Sage comme entraîneur de son équipe type. Arrivé sur le banc du RC Lens la saison dernière, Sage a parfaitement transformé l’équipe artésienne, propulsant le club vers les sommets du classement à la trêve hivernale, une performance d’autant plus remarquable face à des adversaires aux effectifs bien plus riches.

📊 Analyse et signaux forts de la saison

✔️ Domination parisienne
Le Paris Saint‑Germain, malgré une concurrence accrue, continue d’imposer son empreinte avec un impact fort dans le onze type (5 joueurs). Cette présence s’explique par la constance des Parisiens sur les phases décisives et le volume de jeu créé par des éléments comme Vitinha, Hakimi et Neves.

✔️ Lens, la surprise tactique
Lens, sous la houlette de Sage, confirme son statut de révélation de Ligue 1, avec trois représentants (dont Thauvin, sacré parmi les buteurs et influenceurs offensifs).

✔️ Marseille et Rennes, voix alternatives
La présence de deux Marseillais et d’un Rennais montre que d’autres clubs sont capables de produire des performances individuelles fortes, même face au rouleau compresseur parisien.

🔮 Qu’attendre pour la seconde moitié de saison ?

Si cette équipe type reflète la première partie de saison, la seconde moitié s’annonce encore plus disputée : le PSG vise évidemment le titre et les exploits européens, Lens continue de surprendre, Marseille est en embuscade, et Rennes veut continuer sa marche en avant après un début de saison délicat. Le challenge reste ouvert, et chaque journée pourrait rebattre les cartes de ce onze idéal.

OMPSGRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OM, PSG, RC Lens, Stade Rennais