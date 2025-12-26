PSG, OM, RC Lens, Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile son équipe type de mi-saison en Ligue 1

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Alors que la première moitié de la saison 2025‑2026 de Ligue 1 s’est achevée (même s’il reste encore un dernier match), le journaliste et chroniqueur Pierre Ménès a livré son traditionnel onze type pour le championnat dans une vidéo YouTube. L’exercice, très attendu par les fans, reflète la domination des grandes écuries françaises et les performances individuelles marquantes depuis le coup d’envoi de la saison.

Au total, 11 joueurs issus de quatre clubs seulement figurent dans cette sélection : 5 Parisiens, 3 Lensois, 2 Marseillais et 1 Rennais, illustrant l’équilibre entre puissance financière, cohésion d’équipe et performances sportives.

🧤 Gardien

Geronimo Rulli (Marseille) – Une présence inspirée dans les cages phocéennes, souvent décisive pour relancer l’OM depuis l’arrivée d’effectif ambitieux.

🛡️ Défenseurs

Achraf Hakimi (PSG) – Une valeur sûre sur le flanc droit, à la fois créatif et solide, même s’il a été freiné par une grosse blessure.

– Une valeur sûre sur le flanc droit, à la fois créatif et solide, même s’il a été freiné par une grosse blessure. William Pacho (PSG) – Le roc central parisien, indispensable dans l’axe.

– Le roc central parisien, indispensable dans l’axe. Malang Sarr (Lens) – Étincelant après une saison compliquée, il est l’assurance défensive dans un Lens surprenant leader ou proche du sommet.

– Étincelant après une saison compliquée, il est l’assurance défensive dans un Lens surprenant leader ou proche du sommet. Nuno Mendes (PSG) – Latéral gauche complet, capable de peser des deux côtés du terrain.

🎯 Milieux de terrain

João Neves (PSG) – Milieu moderne, à la fois créateur et récupérateur.

– Milieu moderne, à la fois créateur et récupérateur. Vitinha (PSG) – L’un des influences majeures dans l’entrejeu parisien, aussi présent au classement des passeurs.

– L’un des influences majeures dans l’entrejeu parisien, aussi présent au classement des passeurs. Mamadou Sangaré (Lens) – Un patron au milieu et une grosse trouvaille de Lens l’été dernier, symbole la force collective des Sang et Or.

⚡ Attaquants

Mason Greenwood (Marseille) – Meilleur buteur marseillais et de Ligue 1, ce qui fait logiquement de lui l’un des hommes forts du championnat.

– Meilleur buteur marseillais et de Ligue 1, ce qui fait logiquement de lui l’un des hommes forts du championnat. Estéban Lepaul (Rennes) – L’attaquant rennais s’est imposé comme un buteur régulier (9 cette saison) après son transfert depuis Angers l’été dernier.

– L’attaquant rennais s’est imposé comme un buteur régulier (9 cette saison) après son transfert depuis Angers l’été dernier. Florian Thauvin (Lens) – Revenu en France l’été dernier, l’international français anime l’attaque lensoise avec 5 buts et 2 passes dé cette saison. Un pari plus que réussi.

👔 Et l’entraîneur dans tout ça ? Pierre Sage en lumière

Dans une tournure audacieuse, Ménès nomme Pierre Sage comme entraîneur de son équipe type. Arrivé sur le banc du RC Lens la saison dernière, Sage a parfaitement transformé l’équipe artésienne, propulsant le club vers les sommets du classement à la trêve hivernale, une performance d’autant plus remarquable face à des adversaires aux effectifs bien plus riches.

📊 Analyse et signaux forts de la saison

✔️ Domination parisienne

Le Paris Saint‑Germain, malgré une concurrence accrue, continue d’imposer son empreinte avec un impact fort dans le onze type (5 joueurs). Cette présence s’explique par la constance des Parisiens sur les phases décisives et le volume de jeu créé par des éléments comme Vitinha, Hakimi et Neves.

✔️ Lens, la surprise tactique

Lens, sous la houlette de Sage, confirme son statut de révélation de Ligue 1, avec trois représentants (dont Thauvin, sacré parmi les buteurs et influenceurs offensifs).

✔️ Marseille et Rennes, voix alternatives

La présence de deux Marseillais et d’un Rennais montre que d’autres clubs sont capables de produire des performances individuelles fortes, même face au rouleau compresseur parisien.

🔮 Qu’attendre pour la seconde moitié de saison ?

Si cette équipe type reflète la première partie de saison, la seconde moitié s’annonce encore plus disputée : le PSG vise évidemment le titre et les exploits européens, Lens continue de surprendre, Marseille est en embuscade, et Rennes veut continuer sa marche en avant après un début de saison délicat. Le challenge reste ouvert, et chaque journée pourrait rebattre les cartes de ce onze idéal.