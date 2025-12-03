Pierre Ménès a livré son analyse sur le renouveau du Stade Rennais, où les choix forts d’Habib Beye en terme de coaching sont concluants.

Le Stade Rennais débarquera au Parc des Princes (samedi, 21h05) pour défier le PSG avec une confiance retrouvée, porté par une série de quatre victoires consécutives. Une renaissance que Pierre Ménès a longuement analysée sur sa chaîne Youtube, mettant en lumière ce qu’il considère comme les vrais fondements du renouveau breton.

Le jeunisme d’Habib Beye a payé

Pour le consultant, la principale révolution porte un nom : Habib Beye, couplé aux aléas de la Ligue 1. « Le Stade Rennais a fait un bon phénoménal au classement en raison de sa série de quatre victoires mais aussi à cause du fait qu’on soit dans un championnat qui est aussi serré », explique-t-il. Mais ce bond en avant n’a rien d’un hasard.

Ménès insiste sur les décisions audacieuses du coach : « Habib Beye a fait des choix et c’est plutôt d’aligner des jeunes puisqu’Aït-Boudlal est préféré à Rouault en défense, Djaoui Cissé à Seko Fofana au milieu et que Méïté passe devant Blas en attaque. Ce sont des choix forts et pertinents qui portent leurs fruits. Les résultats sont là. »

Le PSG arrive au meilleur moment

Une phrase qui résume parfaitement la patte Beye : donner la main aux jeunes, bousculer la hiérarchie, redonner du rythme et de l’ambition à un collectif qui tournait en rond. Sous son impulsion, le Stade Rennais est redevenu plus agressif, plus intense, plus vertical. Cette nouvelle énergie, combinée à l’émergence de profils comme Aït-Boudlal ou Cissé, a remis Rennes dans le sens de la marche.

Et à l’heure d’affronter un PSG fragilisé, privé de cadres et en perte de repères depuis plusieurs semaines, cette montée en puissance du Stade Rennais dans son ensemble arrive au meilleur des moments de la saison.