CAN 2025 : le Maroc d’Aguerd (OM) et d’Hakimi (PSG) repris par le Mali, Sangaré (RC Lens) a déçu

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Maroc, emmené entre autres par Aguerd, défenseur de l’OM, pensait tenir la victoire devant son public. Mais la solidité du Mali et aussi la petite déception Mamadou Sangaré, milieu très influent du RC Lens, ont redéfini la donne dans un duel accroché (1-1).

La frustration domine pour le Maroc

Dès les premiers instants, le Maroc a dicté le tempo, s’appuyant notamment sur l’assurance d’Aguerd en défense centrale, tandis qu’Hakimi est resté sur le banc. L’objectif était clair : verrouiller le billet pour la suite de cette CAN 2025. Les Lions de l’Atlas ont appliqué une pression haute, maisce plan s’est heurté à la résistance malienne. Le Mali, bien organisé, a su contenir les velléités marocaines, malgré une première période presque à sens unique.

Brahim Diaz décisif, Ayoub El Kaabi manque de réussite

Le ballon circulait vite et le danger est venu de Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid qui a déjà marqué au premier match. Ce dernier a forcé la décision juste avant la pause en provoquant un penalty, transformé avec sang-froid pour ouvrir le score (1-0, 45e). El Kaabi, pourtant très attendu et régulièrement au centre de l’actualité marocaine, a manqué de justesse pour creuser l’écart malgré plusieurs occasions franches.

Le FC Nantes et l’OM, qui surveillent l’évolution de l’attaquant marocain, n’a sûrement pas raté sa prestation dynamique, mais inaboutie.

Sangaré plus transparent, le Mali frappe au bon moment

Au retour des vestiaires, le Mali est monté en intensité. Si Mamadou Sangaré (RC Lens) était attendu après un premier gros match, il a finalement peu pesé, même s’il était utilisé dans un rôle inhabituel d’ailier droit, laissant l’initiative à Sinayoko, auteur de l’égalisation sur penalty après une intervention du VAR (1-1, 60e). Le Mali a su imposer un rythme physique et un nouvel équilibre, profitant des approximations marocaines pour semer le doute.

La tension a culminé en fin de match : malgré les tentatives offensives orchestrées par Regragui, les Lions de l’Atlas ont buté sur une défense malienne hermétique.

Un groupe A totalement relancé avant la dernière journée

Ce nul préserve la première place du Maroc, mais met fin à une série de confiance. Il faudra l’emporter contre la Zambie pour valider la qualification et rester leader du groupe A. De son côté, le Mali devra réaliser un sans-faute contre les Comores pour poursuivre l’aventure.

Dans cette poule où chaque détail compte, le suspense est entier avant le dernier round. Rien n’est encore écrit dans cette CAN 2025 qui s’annonce pleine de surprises.