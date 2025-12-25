À LA UNE DU 25 DéC 2025
Mercato : six mois après son départ du LOSC, David au cœur d’une situation lunaire à la Juventus

Par William Tertrin - 25 Déc 2025, 21:00
Avec 109 buts marqués en 232 matchs au LOSC, Jonathan David a quitté Lille libre de tout contrat l’été dernier, et voulait franchir un cap à la Juventus. Et alors que tout le mercato bianconero semble tourné vers l’idée de ramener Sandro Tonali de Newcastle à la Juventus, le nom de David revient de plus en plus souvent dans les coulisses comme clé stratégique — et même possible monnaie d’échange.

Arrivé à Turin avec un statut d’attaquant capable d’impulser une Juventus ambitieuse, l’ancienne vedette du LOSC n’a pas encore totalement convaincu sur le terrain et peine à s’adapter au jeu italien (3 buts en 22 matchs).

David : du rôle de star à celui de pivot commercial

Dans le plan de marché que dessine Damien Comolli, David pourrait jouer un rôle beaucoup plus important qu’on l’imaginait — mais pas forcément sur le terrain. Selon La Gazzetta dello Sport, le club envisagerait de l’utiliser comme pièce d’échange majeure pour négocier avec Newcastle.

📌 Pourquoi David ?

  • Son salaire important (~6 M€ par saison) est un obstacle au budget juventino, notamment avec l’ambition d’accueillir Tonali (qui touche environ 7 M€ + bonus).
  • Newcastle chercherait à renforcer son attaque, où David pourrait s’insérer facilement.
  • L’international canadien représente une valeur marchande exploitable, permettant d’abaisser la charge financière d’un transfert complexe.

Un mercato vu par les chiffres et les contraintes

Le dossier Tonali est coûteux et complexe — tant financièrement qu’en termes de gestion d’effectif. La Juventus doit jongler avec plafonds salariaux internes, contraintes budgétaires et souhaits de Spalletti pour renforcer le milieu.

Dans ce contexte, la direction turinoise voit David non pas comme une relique à oublier, mais comme un levier concret pour tenter d’attirer un vrai leader de terrain comme Tonali.

Mais attention : un tel plan implique des risques. Remplacer un attaquant aux caractéristiques de David n’est pas trivial, surtout si la Juve souhaite maintenir l’équilibre offensif tout en renforçant son milieu. Et si Newcastle venait à refuser l’échange, le club italien serait poussé à envisager d’autres ventes importantes.

Et maintenant ?

Si la piste Tonali reste la plus séduisante pour les tifosi, le rôle de Jonathan David dans cette opération s’est mué en un véritable pivot stratégique, bien au‑delà de ses performances individuelles.
Le prochain mois de janvier pourrait être décisif : David pourrait ne plus être vu comme un attaquant bianconero, mais plutôt comme la clé d’un mercato à haut risque et à haute récompense.

