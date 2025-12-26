À LA UNE DU 26 DéC 2025
FC Barcelone : le Barça a fait une énorme crasse, Lewandowski balance tout !

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 23:00
Dans l’univers du football, on est habitué aux négociations, aux clauses et aux petites stratégies financières — mais rarement à une situation aussi paradoxale que celle révélée par l’auteur polonais Sebastian Staszewski dans son livre, Lewandowski. Prawdziwy (Lewandowski. Le Vrai).

Une demande lunaire du Barça

Selon plusieurs médias qui ont repris des extraits du livre, le FC Barcelone aurait fait une demande pour le moins surprenante à son attaquant star lors de la fin de la saison 2022‑2023. Avec deux journées restantes après avoir déjà assuré le titre de champion d’Espagne, les dirigeants catalans auraient confié à Robert Lewandowski une directive inattendue : ne plus inscrire de buts lors des derniers matchs.

Pourquoi une consigne pareille ? Cela ne relevait pas d’une stratégie tactique, d’un souhait de préserver l’énergie du joueur ou d’une forme d’humilité sportive, mais d’un enjeu purement économique. Dans le contrat liant Barcelone au Bayern Munich lors du transfert de Lewandowski, une clause prévoyait un bonus d’environ 2,5 millions d’euros à verser à l’ancien club si le Polonais atteignait 25 buts en Liga cette saison‑là.

À 23 réalisations à l’approche des deux dernières rencontres, Lewandowski était bien placé pour franchir ce palier et déclencher le paiement. Toutefois, avec le championnat déjà acquis et les finances du Barça toujours sous pression, le club aurait choisi de tenter d’éviter cette dépense supplémentaire — au point d’en faire une requête directe envers son buteur.

Lewandowski vend la mèche

Interrogé sur ce sujet par Bogdan Rymanowski au cours d’une vidéo YouTube, Lewandowski a d’abord déclaré ne pas vouloir évoquer le sujet en détails… avant de vendre la mèche ! « Il y a des choses dont je ne veux pas parler. Je respecte le FC Barcelone et tous ceux qui y travaillent. J’étais au courant de la situation du club. Beaucoup de choses devaient être réglées pour le bien du club. En résumé, c’était un bonus. À ce moment-là, le Barça comptait chaque euro. Ce n’était pas négligeable. Pour moi, ça n’a rien changé, je n’avais aucun problème avec ça, mais je n’arrêtais pas de me demander si je devais marquer ou non ».

L’épisode — à la croisée entre stratégie contractuelle et morale sportive — a bien sûr alimenté les discussions dans le monde du football. Certains y voient une anecdote révélatrice de la fragilité financière du FC Barcelone, contraint parfois d’arbitrer entre objectifs sportifs et impératifs budgétaires.

