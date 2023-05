LOSC - FC Nantes : la compo d'Aristouy a fuité, il y a de grosses surprises !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Toujours 17e et premier relégable avant le début de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, le FC Nantes se déplace ce samedi (21h) sur la pelouse du LOSC avec l'ambition de ramener au moins un point dans son opération maintien. Pour cette rencontre, le nouvel entraîneur des Canaris, Pierre Aristouy, aurait prévu des choix forts dans son onze de départ, d'après le journal L'Équipe. Et pour cause, Nicolas Pallois, Moussa Sissoko et surtout Ludovic Blas devraient débuter sur le banc tandis que Pedro Chirivella, de retour dans le groupe nantais après un mois et demi d'absence, devrait retrouver une place de titulaire. Côté Lillois, c'est Carlos Baleba et Timothy Weah qui devraient remplacer respectivement les habituels titulaires, André Gomes, blessé, et Angel Gomes, suspendu.