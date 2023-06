FC Nantes - Mercato : Aristouy se frotte les mains pour Lafont

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Un accord a été trouvé oralement entre les clubs pour un transfert à hauteur de 20 millions. Vicario évolue depuis deux saison à Empoli où il s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de Serie A. Grand (1m94) et fiable, le portier âgé de 26 ans viendrait ainsi succéder à Hugo Lloris, qui s’interroge sur la suite à donner à sa carrière. Si une telle issue devait se confirmer, Pierre Aristouy se frotterait les mains à l’idée de conserver Lafont jusqu’à nouvel ordre.

Guglielmo Vicario to Tottenham, here we go! Agreement completed after official bid sent for the Italian goalkeeper to join Spurs on €19m deal. 🚨⚪️🇮🇹 #THFC



Vicario joins after excellent season at Empoli — he will be in London in the next hours to sign contract until 2028. pic.twitter.com/Q5MznCQmxK