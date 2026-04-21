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FRANCE

FC Nantes : Halilhodzic est fixé pour sa suspension, Tabibou aussi !

Par Raphaël Nouet - 21 Avr 2026, 15:57
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Vahid Halilhodzic hurlant après le quatrième arbitre lors de Nantes-Brest.

Expulsé dimanche contre Brest (1-1), l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, connaît la durée de sa suspension, alors que Dehmaine Tabibou a eu confirmation que son carton rouge a été annulé.

La nouvelle vient de tomber : la commission de discipline, réunie exceptionnellement ce mardi, a décidé d’infliger quatre matches de suspension à Vahid Halilhodzic suite à son expulsion face à Brest (1-1) dimanche. L’entraîneur du FC Nantes s’était emporté contre l’arbitre après le carton rouge infligé à Dehmaine Tabibou à la 76e, qu’il trouvait injustifié. Et il avait raison puisque, dans son rapport, l’arbitre a demandé son annulation ! Mais Halilhodzic, lui, s’était bien emporté contre l’homme en noir et il a donc écopé d’une grosse suspension.

Il reviendra pour le dernier match

Alors qu’il risquait plusieurs mois de suspension, le technicien pourra diriger le dernier match de la saison, contre Toulouse à la Beaujoire. A ce moment-là, la descente du FCN sera déjà actée depuis un moment mais lui pourra faire ses adieux au public nantais. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il ne continuerait pas sa mission au-delà de cette saison. Cette relative mansuétude de la commission de discipline s’explique justement par le fait qu’après la dernière journée, Vahid Halilhodzic arrêtera définitivement sa carrière d’entraîneur.

Par ailleurs, Dehmaine Tabibou figure bien dans le groupe du FC Nantes qui se déplacera à Paris demain. Ce qui signifie que la commission de discipline a suivi les recommandations de l’arbitre du match contre Brest en annulant son carton rouge. Le milieu offensif pourra être titularisé au Parc des Princes. Cependant, son expulsion a été transformée en avertissement. Comme il s’agit de son cinquième, il manquera le match contre l’OM.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

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