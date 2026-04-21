Expulsé dimanche contre Brest (1-1), l’entraîneur du FC Nantes, Vahid Halilhodzic, connaît la durée de sa suspension, alors que Dehmaine Tabibou a eu confirmation que son carton rouge a été annulé.
La nouvelle vient de tomber : la commission de discipline, réunie exceptionnellement ce mardi, a décidé d’infliger quatre matches de suspension à Vahid Halilhodzic suite à son expulsion face à Brest (1-1) dimanche. L’entraîneur du FC Nantes s’était emporté contre l’arbitre après le carton rouge infligé à Dehmaine Tabibou à la 76e, qu’il trouvait injustifié. Et il avait raison puisque, dans son rapport, l’arbitre a demandé son annulation ! Mais Halilhodzic, lui, s’était bien emporté contre l’homme en noir et il a donc écopé d’une grosse suspension.
Il reviendra pour le dernier match
Alors qu’il risquait plusieurs mois de suspension, le technicien pourra diriger le dernier match de la saison, contre Toulouse à la Beaujoire. A ce moment-là, la descente du FCN sera déjà actée depuis un moment mais lui pourra faire ses adieux au public nantais. Il a d’ores et déjà annoncé qu’il ne continuerait pas sa mission au-delà de cette saison. Cette relative mansuétude de la commission de discipline s’explique justement par le fait qu’après la dernière journée, Vahid Halilhodzic arrêtera définitivement sa carrière d’entraîneur.
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Par ailleurs, Dehmaine Tabibou figure bien dans le groupe du FC Nantes qui se déplacera à Paris demain. Ce qui signifie que la commission de discipline a suivi les recommandations de l’arbitre du match contre Brest en annulant son carton rouge. Le milieu offensif pourra être titularisé au Parc des Princes. Cependant, son expulsion a été transformée en avertissement. Comme il s’agit de son cinquième, il manquera le match contre l’OM.
Le calendrier de fin de saison du FC Nantes
22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
02/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2