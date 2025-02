ASSE Mercato : Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb) sait ce que Bernauer va apporter aux Verts

Partenaire de Maxime Bernauer pendant un an et demi au Dinamo Zagreb, Kévin Théophile-Catherine s’est confié sur l’arrivée du défenseur à l’ASSE.

Après Irvin Cardona, l’ASSE a enregistré une deuxième arrivée, elle aussi sous forme de prêt, avec Maxime Bernauer. A 26 ans, l’ancien défenseur du Mans et du Paris FC va découvrir la L1 sous le maillot stéphanois et cela réjouit Kévin Théophile-Catherine, qui la côtoyé pendant un an et demi au Dinamo Zagreb. « Je ne me fais pas souci pour Maxime, c’est à la fois un bon gars et un bon joueur, a confié KTC à Poteaux Carrés. J’espère qu’il va briller à Sainté. Avec Ronaël Pierre-Gabriel et Nathanaël Mbuku, on est trois anciens Verts au Dinamo Zagreb et on n’a dit bien que du bien sur le club et sur les supporters extraordinaires. On est contents que Maxime puisse connaître à son tour l’ambiance unique du Chaudron. »

« Maxime est un défenseur doté d’une très bonne relance, vraiment au-dessus de la moyenne »

Selon l’ancien rennais, Bernauer est une bonne pioche pour l’ASSE. « Maxime est un défenseur doté d’une très bonne relance, vraiment au-dessus de la moyenne. Il a un bon pied droit, il se débrouille très bien du gauche. Il sait jouer court, il sait jouer long. C’est un défenseur technique, un bon manieur de ballon. Je trouve également qu’il a une très bonne vision du jeu. Il est assez rapide et a le sens de l’anticipation. Maxime arrive bien à sortir du pressing, il ne panique pas sous pression et sait ce qu’il va faire. » Et à KTC de glisser un petit conseil à Eirik Horneland… « Je ne connais pas très bien l’effectif actuel des Verts mais je pense que si Sainté joue avec deux centraux, l’idéal pour Maxime est d’être associé avec quelqu’un fort dans les duels à côté de lui. Attention, Maxime se défend bien dans les duels aussi, il ne se cache pas. Mais l’excellent relanceur qu’il est associé à un joueur qui met plus d’impact, ça peut faire un duo complémentaire. Il a démontré toutes ses qualités notamment lors des matches de Ligue des Champions. »