FC Nantes Mercato : Kombouaré a encore 3 dossiers chauds sur le feu !  

Si les dirigeants du FC Nantes ont réussi leur pari de recruter un joueur par ligne au mercato hivernal, quelques gros dossiers restent sur le dos d’Antoine Kombouaré…

Le FC Nantes va mieux. Et on ne parle pas uniquement du mercato d’hiver. Sur le terrain, déjà, et en Ligue 1, avec, comme vous le savez, une récente victoire sur le terrain du Stade de Reims (2-1). Deux buts des Canaris signés Abline et Mohamed. Mais également au sein de l’effectif d’Antoine Kombouaré, puisque les Canaris paraissent désormais mieux lotis pour affronter la seconde partie de saison au travers d’un recrutement ciblé et en adéquation avec ses idées de départ.

Le FC Nantes en ligne avec ses objectifs

« Malgré pas mal de dossiers sur lesquels tout le monde n’était pas d’accord, Le FC Nantes a tout de même réussi son objectif de prendre un joueur par ligne : Lopes, Sow, Coquelin et Elia. Reste à connaitre le niveau de Coquelin et Elia », analyse Emmanuel Merceron sur X. A titre de comparaison, et en bas de tableau dans le championnat de France, le club du président Kita s’est davantage et mieux renforcé que ses concurrents pour le maintien en Ligue 1 : l’ASSE, Le Havre (interdit de recrutement) et dans la même veine Montpellier.

Que faire de Mollet, Lafont et Centonze ?

Si le mercato hivernal peut donc être considéré comme réussi, l’insider proche du Football Club de Nantes s’inquiète néanmoins des départs et des dossiers encore à gérer en interne par l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré. Une situation qui pourrait assez vite remettre en cause la fin de saison de l’équipe première du FC Nantes. « Concernant les départs, quatre joueurs également ont quitté l’aventure, mais quelques gros problèmes restent sur le dos d’Antoine Kombouaré avec la gestion de Lafont, Centonze et Mollet par exemple jusqu’à juin … Les marchés encore ouverts (Pays-Bas, Turquie, MLS, Suisse, Emirats…) en porte de sortie ? »

Les prochaines heures du mercato d’hiver permettront peut-être de résoudre ces encombrants dossiers. Même si au sujet d’Alban Lafont, comme nous vous l’avons dit hier sur notre site, le président Waldemar Kita a fermé la porté à un éventuel départ de celui qui n’est plus que gardien remplaçant. En attendant, le FC Nantes et Antoine Kombouaré ont rendez-vous dès vendredi pour la 21e journée du championnat de France au stade de la Beaujoire. Pour un nouveau match important face à au Stade Brestois. Il sera temps de constater si, oui ou non, le mercato a déjà porté ses fruits. Et que les dirigeants ont des Canaris ont effectué les bons choix au niveau des joueurs.

