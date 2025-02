Le PSG s’impose à Brest avec un Dembélé XXL, les notes des Parisiens

Au terme d’un joli match de football et grâce à un nouveau triplé d’Ousmane Dembélé, le PSG a poursuivi sa saison quasiment parfaite en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Francis-Le-Blé face au Stade Brestois (5-2). Carnet de notes.

Les Tops :

Dembélé (9) : auteur d’un nouveau triplé (29ème, 57ème et 62ème) – pas ses réalisations les plus difficiles – pour porter son total à onze réalisations sur le premier mois de l’année civile, l’international tricolore marche actuellement sur l’eau. L’homme du match.

Barcola (6) : l’ancien Lyonnais a retrouvé du mordant. Sur les transitions rapides, il est précieux. Notamment sur le premier but où il sert sur un plateau Ousmane Dembélé (29ème) ou encore sur sa grosse occasion conclue d’une aile de pigeon de peu à côté (54ème).

Donnarumma (6) : l’Italien a sorti plusieurs parades à 0-0 et à 1-0 quand le match n’était pas encore joué. Dans la tempête du début de seconde période, où il prend une jolie égalisation de Romain Del Castillo (50ème), « Gigio » a été précieux. Proche de sortir la frappe enroulée d’Ajorque.

Doué (non noté) : l’ancien Rennais a vraiment été une plus-value en sortie de banc, réalisant plusieurs gestes de classe jusqu’à son contre éclair qui offre le but du 4-2 à Gonçalo Ramos (90ème).

G.Ramos (non noté) : un peu plus de 20 minutes de jeu, deux buts de renard. Un sur une offrande de Doué (90ème), un autre sur lequel il a mené le contre et voulu centrer (90ème+7). Le Portugais, c’est l’efficacité incarnée.

Les Flops :

Pacho (4) : l’Equatorien a été en difficulté à Francis-Le-Blé. Sur l’égalisation de Del Castillo, sa relance plein axe n’était pas particulièrement bien sentie. Quant au second but, il se fait bien bouger dans son duel face à Ludovic Ajorque.

Kvaratskhelia (4) : le Géorgien a disputé 58 minutes et, s’il est impliqué sur le second but malgré une conduite de balle approximative, l’ancien Napolitain n’a pas apporté grand-chose. Il a même raté une occasion en or, seul face au but vide, sur une offrande de Fabian Ruiz. On attend plus d’un joueur à 75 M€.

Les notes des Parisiens :

Donnarumma (6) – Hakimi (5), Marquinhos (5), Pacho (4), Nuno Mendes (5,5) – Lee (6, puis Mayulu (81ème)), Vitinha (5), F.Ruiz (5,5) – Barcola (6, puis Hernandez (67ème)), Dembélé (9, puis G.Ramos (67ème)), Kvaratskhelia (4).