Le Stade Rennais panse ses blessés, Toulouse enrage avant l’OM, Nice perd la face avant Nantes

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

SB29 : pas de neuf pour la prolongation de Roy

Evidemment satisfait d’avoir pris trois points au Stadium (4-2), l’entraîneur brestois, Eric Roy, a cependant regretté que son équipe n’ait pas fait preuve de plus de maîtrise à des moments-clefs : « Je retiens forcément la victoire. Notre entame de match n’est pas bonne, mais à partir du premier but, nous avons maîtrisé. L’entame de la seconde mi-temps est également bonne. A contrario, nous n’arrivons pas à nous assurer des fins de matchs plus tranquilles. Même à 3-0, je savais que le match n’était pas terminé. J’aurais aimé plus de maîtrise à ce moment-là. Il ne faut pas faire la fine bouche, c’est une belle victoire. Je voulais voir ce que mon équipe avait dans le ventre. En perdant ce soir, on aurait presque pu terminer en roue libre. Mais ce n’est pas le cas et j’en suis content. Quand on marque 4 buts dans un match, ça aiguise la confiance ». Par ailleurs, le technicien a été interrogé sur les négociations pour sa prolongation : « Il n’y a rien de nouveau à l’ouest pour l’instant. On parle mais il n’y a rien à annoncer en tout cas. Et vous vous doutez bien que ce n’est pas ici que je vais le faire ».

TFC : les Violets touchés par le scénario du match contre Brest

Revenus à 2-3 après avoir été menés 0-3, les Toulousains sont passés tout proches de l’égalisation, dimanche, contre le SB29. Mais ils ont fini par craquer et encaisser un quatrième but (2-4 au final). Un scénario des plus frustrants, comme l’a expliqué Vincent Sierro au micro de DAZN, dans des propos retranscrits par Les Violets : « C’est très frustrant parce qu’on fait 20-25 très bonnes premières minutes. On les étouffe, on les presse bien, on arrive à avoir les opportunités. À chaque fois, la frappe part bien mais elle est contrée ou le ballon passe juste à côté. Parfois, le foot est comme ça, la première fois que l’équipe sort, elle met un but incroyable. Après, ils mettent le deuxième. Tout le monde avait de la bonne volonté mais on ne le faisait peut-être pas de manière structurée, ce qui fait que les 20 dernières minutes de la première mi-temps ne sont pas bonnes. On a essayé de mieux faire en deuxième mi-temps, on n’a pas baissé la tête mais ça reste frustrant. Quand tu as des occasions et que tu ne marques pas… Tu as l’impression qu’il manque un peu cette conviction. Et une fois qu’on met ce but, tout tourne, le stade y croit plus et commence à pousser. On a eu la sensation qu’on allait revenir. On met le but du 2-3. Malheureusement on n’arrive pas à mettre celui du 3-3 et sur un contre, on prend le quatrième. »

SCO : Dujeux reconnaît que son équipe est dans le dur

Alexandre Dujeux s’est montré très cash, hier, après la défaite à domicile de son équipe face à Rennes (0-3). L’entraîneur du SCO a reconnu que son équipe traversait une mauvaise passe mais il pense avoir les moyens de l’en sortir : « On est déçu par cette défaite. On voulait repartir de l’avant et on n’a pas réussi à le faire. 3-0 me paraît sévère même si on s’est découvert à la fin. On s’est créé de belles occasions. Il y a des regrets car on n’aurait pu aller chercher l’égalisation. Le deuxième but nous a mis un coup. On ne va pas se voiler la face. On est dans le dur. Ça me dérange de prendre le dernier but à la fin car ça alourdit le score. Il y a de la déception. On a eu quelques temps forts. Malheureusement, on n’a pas réussi à en profiter. Dans le foot, on a besoin d’efficacité. Ça change la physionomie des matchs et ça met en confiance. Dernièrement, on en a moins. Le football se base sur la confiance. On a réussi à prendre beaucoup de points en début d’année. On va se battre comme on s’est toujours battu. On sait qu’on est dans une série difficile. Il faut garder la tête haute sans tout balayer. On veut continuer à nous battre pour ce Club, pour ce groupe. Aujourd’hui, c’est un petit peu plus dur. Il faut faire preuve de résilience. Il reste sept matchs. J’ai confiance en mon groupe ».

OGC Nice : le Stade Rennais met fin à la Gambardella

Sale week-end pour l’OGC Nice. Déjà battu par l’AS Monaco en Ligue 1 (1-2), le club azuréen a dit adieu à la Coupe Gambardella face au Stade Rennais à l’issue d’une séance de tirs au buts éprouvante (1-1, 2 tab 4) devant 8000 spectateurs au Roazhon Park. De leur côté, les U19 du SRFC se qualifient pour une troisième demi-finale sur les quatre dernières années en Coupe Gambardella. Ce sera à Auxerre, le dimanche 20 avril.

Stade Rennais : Beye donne des nouvelles des blessés

Le Stade Rennais était privé de plusieurs joueurs lors de la rencontre remportée à Angers, dimanche en Ligue 1 (0-3). Ainsi, Jérémy Jacquet, Moussa Al-Tamari et Andres Gomez étaient absents sur blessure. Habib Beye a donné de leurs nouvelles à l’issue de la rencontre : « Moussa a pris deux béquilles en sélection. Il a joué 90 minutes, mais il ne s’était pas entraîné avant le deuxième match qu’il a joué avec la Jordanie. Quand il est rentré, il ne pouvait pas plier totalement une de ses jambes. On est à 48 heures pour récupérer pleinement la flexion, mais il a joué sous anti-inflammatoires et quand il est rentré il avait une grosse douleur. Et Jérémy Jacquet a pris un coup sur son épaule. Il y avait une contusion, on a fait une radio, il n’y a pas de fracture. Mais sur un poste comme le sien, quand vous ne pouvez pas utiliser pleinement la force avec le bras, j’ai décidé, parce que Jérémy voulait être là, de ne pas prendre le risque. C’était une logique médicale. »

Andres Gomez, lui, souffre toujours du pied. « Il a un problème la cheville, il n’est pas à 100 % et s’entraîne avec un anti-inflammatoire. Lui-même quand on lui pose la question il dit qu’il n’est pas à 100 %. Et je veux des joueurs à 100 %. Andres peut s’entraîner mais finit les entraînements avec du traitement. Il avance, c’est une douleur sur laquelle il doit passer. La mobilité de la cheville doit revenir. »

AJ Auxerre : Pélissier voit le maintien se rapprocher

Après son succès contre Montpellier (1-0), acquis à la 82e minute grâce à un but d’Ayé, l’AJA est bien partie pour se maintenir, elle qui compte 11 points d’avance sur le barragiste havrais. Christophe Pélissier pense que l’objectif majeur de la saison n’est plus très loin : « C’était le match piège par excellence. En première période, on a manqué de tout. Les entrants nous ont fait du bien. Le match a été très moyen dans notre production mais on a réussi à le gagner. Les entrants ont été très importants dans ce qu’ils ont apporté. Flo (Ayé) caractérise à lui seul les qualités de ce groupe. Il travaille tous les jours pour le collectif, sur et en dehors du terrain. Humainement, il est fantastique. Le maintien n’est pas acquis mathématiquement, il est en très bonne voie. Mais il faut toujours regarder devant. On veut encore gagner d’autres matchs ».

MHSC : Gasset évoque un « long chemin de croix »

Déçu par l’énième défaite de son équipe, cette fois à Auxerre (0-1), Jean-Louis Gasset a tenté de positiver, même s’il ne semble plus trop y croire : « Comme souvent en fin de match, nous avons des regrets. Le scénario nous est de nouveau défavorable. Aujourd’hui, on avait le bon état d’esprit, comme à Lille. C’est dur pour les joueurs parce que malgré les changements, la fraîcheur, et faire jouer les jeunes, on n’y arrive pas. Si on avait eu un petit sourire de la part du football, cela nous aurait mis du baume au cœur. Malheureusement, on fait une erreur et on prend un but à la fin. On a une occasion qui finit sur le poteau. C’est un long chemin de croix. Il y a peut être aussi un penalty pour nous, je ne sais pas… Le joueur est poussé dans le dos. L’arbitre aurait dû aller voir la vidéo. Malgré de l’amélioration dans notre jeu, un bon état d’esprit, on repart battu. Je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Je souhaite qu’on finisse la saison avec cette même attitude. Nous avons vingt points d’écart avec Auxerre, et cet écart, je ne l’ai pas vu sur le terrain. D’ailleurs, avec cet état d’esprit depuis longtemps, nous n’en serions pas là aujourd’hui ».