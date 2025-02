RC Lens : Will Still est-il devenu une cible pour les arbitres ?

Pour notre question de la semaine autour du RC Lens, on s’intéresse à l’exclusion de Will Still lors de MHSC – RC Lens (0-2).

Notre question de la semaine porte sur Will Still, une nouvelle fois exclu lors du match de vendredi dernier entre le RC Lens et Montpellier à la Mosson (victoire 2-0). La décision de l’arbitre Bastien Dechepy nous pousse à nous interroger sur un possible délit de sale gueule dont serait victime le technicien belge.

Will Still victime de sa réputation à Montpellier mais…

Pour notre spécialiste du Racing, William Tertrin, Will Still n’a certes pas mérité son exclusion à Montpellier mais de là à parler d’une éventuelle cible sur le front, c’est très prématuré sur tout que, le plus souvent, l’ancien coach de Reims – trop impulsif – mérite ses cartons.

Qui est William Tertrin, notre spécialiste du RC Lens ? Passé par la région parisienne et le Sud de la France, il est installé dans le Nord depuis plusieurs années, et vous fera suivre l’actualité du Racing. Si sa passion pour le football s’est manifestée sur le tard, il n’en reste pas moins un amoureux du ballon rond, mais aussi et surtout de notre bonne vieille Ligue 1. Habitué des matchs à Bollaert-Delelis, il est également présent à la Gaillette pour les conférences de presse.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.