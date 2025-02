OM : Longoria en remet une couche sur Benatia et les polémiques arbitrales

Présent sur l’antenne de RMC Sport lundi soir dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, Pablo Longoria est revenu sur les polémiques arbitrales autour de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria dort peu. Au lendemain de la magnifique victoire contre l’OL, le président de l’OM était présent sur l’antenne de RMC Sport pour évoquer les dossiers chauds du club phocéen en plein dead-day du mercato. L’occasion pour lui de revenir notamment sur les polémiques arbitrales autour de l’OM depuis le début de la saison et la suspension de trois mois de Medhi Benatia :

« Ce n’est pas un traitement équitable. C’est ce que l’on dénonce et on fera appel. En France, on pense qu’un directeur sportif fait un mercato et rien d’autre le reste de l’année. C’est lui le chef des joueurs, c’est lui qui tient un groupe, a-t-il pesté. Je ne cherche jamais d’excuses. Il s’est passé beaucoup de choses anormales cette saison vis-à-vis du club que je représente. Parler de complot est un mot très fort mais je me sens désavantagé dans beaucoup de décisions. La pression sur les arbitres ? Ça fait partie du foot. C’est une différence culturelle. Nous sommes habitués à cela en Italie. C’est un jeu mais il doit être contrôlé de façon saine. Je comprends l’image donnée au foot amateur. C’est un métier très compliqué où la pression subie est énorme. Il faut les respecter. »

Par ailleurs, le président de l’OM a tenu à rappeler la qualité de l’environnement dans lequel il évoluait en Provence : « Un an à l’OM peut ressembler à trois années dans un autre club mais j’ai une équipe de travail qui me permet de penser que l’on est sur la bonne voie pour donner une stabilité au club. »

