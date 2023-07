Juventus - Mercato : gros retournement de situation pour Paul Pogba !

Un temps convoité par l'Arabie saoudite, Paul Pogba pourrait finalement rester à la Juventus. Cristiano Giuntoli, le nouveau directeur sportif de la Juve, compte en effet sur l'ancien Red Devil, comme il l'a confié à Fabrizio Romano.

"Paul a vécu une année difficile mais il reste un joueur important pour nous, il à cœur de réussir. On l'attend", a soutenu Giuntoli. Avec autant de confiance de la part de ses dirigeants, Pogba renaîtra-t-il enfin de ses cendres ?

Juventus director Giuntoli on Pogba’s future: “He is returning from a troubled year, but Paul has great desire and we are waiting for him”. ⚪️⚫️🇫🇷



“We're counting on him to drag the boys along, he’s crucial for us”. pic.twitter.com/7gn8AQtsiE