ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Les Verts y vont tout droit »

L’ASSE s’est inclinée sur le terrain du RC Lens (0-1) et elle peut s’en vouloir, surtout Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona, qui a raté un penalty. Sa situation au classement ne s’arrange pas, et son calendrier à venir laisse craindre le pire.

Les Verts avaient un bon coup à jouer dimanche après-midi en se déplaçant à Lens. Leur moral avait été boosté par la décision de la LFP de valider leur succès à Montpellier (2-0), et on se disait qu’il y avait quelque chose à faire sur le terrain d’un Racing moribond depuis son sabordage hivernal, lors du Mercato, d’autant que les supporters lensois étaient remontés contre leur propre équipe après le derby perdu à Lille (0-1). Comme souvent ces derniers temps, les Verts ont bien débuté leur match, mais Davitashvili a raté une grosse occasion d’entrée et Cardona a vu son penalty repoussé par Ryan juste avant la mi-temps.

Brest, Lyon, Strasbourg et Monaco au programme

Un penalty très mal tiré, et un gros coup sur la tête puisqu’au retour des vestiaires, les Verts ont reculé, dominés par des Lensois qui ont inscrit l’unique but de la rencontre par Koyalipou. Un but que l’ASSE, sans réaction, n’a jamais été en mesure de contester, hormis sur une frappe hors cadre de Wadji. 1-0 score final, une 17e défaite en 28 matches qui laisse des regrets car il y avait clairement la place pour faire mieux à Bollaert, et qui enfonce encore un peu plus l’équipe vers la L2. Pas assez réalistes et toujours aussi friables, les Verts n’ont pas pu s’en remettre à un Stassin éteint dans le Nord, et leur manque de réaction après l’ouverture du score interpelle, comme certaines attitudes au coup de sifflet final où l’on a pu voir des joueurs avec le sourire. Pour une équipe censée jouer sa survie, et soutenue par un millier de supporters à Bollaert… Toujours 17e, l’ASSE compte désormais trois points de retard sur le 16e et barragiste et n’a plus que six matches pour se sauver. La lecture du classement, comme celle du calendrier avec Brest, Lyon, Strasbourg et Monaco qui jouent tous l’Europe au programme des quatre prochaines journées, n’incitent guère à l’optimisme. Une certitude : pour se sortir de l’ornière, il faudra faire beaucoup mieux qu’à Bollaert. Et ce dès ce week-end face à des Brestois autrement plus fringants, eux qui viennent de battre Monaco (2-1) et qui viennent de prendre 10 points lors des quatre dernières journées.

