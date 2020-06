OM – Mercato : McCourt a fixé une condition au recrutement de Niang (Rennes)

true

D’après La Provence, Frank McCourt serait d’accord pour recruter Mbaye Niang si l’OM réalise pour 60 M€ de ventes.

Avec Mbaye Niang (Stade Rennais, 25 ans), l’Olympique de Marseille connait déjà son feuilleton de l’été dans le sens des arrivées. Malgré son manque de moyens et la nécessité de vendre, le club phocéen continue d’attirer et les récentes déclarations d’intention du Sénégalais, prêt à baisser son salaire pour rejoindre l’OM, ont fait mouche.

Comme révélé par « L’Equipe », l’ancien joueur de Caen, du Milan AC, du MHSC ou encore du Torino a déjà échangé avec André Villas-Boas. Le Portugais est séduit et a même exposé à Niang les grandes lignes de son projet de jeu le concernant. Reste néanmoins un gros hic : l’accord à trouver avec le Stade Rennais, pas disposé à ouvrir la porte à moins de 20 M€ après avoir quand même déboursé 15 M€ il y a un an pour acquérir définitivement l’avant-centre.

Sur ce dossier, sans un geste significatif de Frank McCourt, il n’y a quasiment aucune chance de voir Niang endosser la tunique phocéenne. Si l’on en croit « La Provence », ce geste est pourtant bel et bien possible. Désireux de convaincre André Villas-Boas de prolonger au delà de 2021 et d’oublier le départ d’Andoni Zubizarreta, le Bostonien est prêt à faire un geste à une condition : que l’OM vende pour 60 M€ de joueurs cet été.