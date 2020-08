FC Nantes – Mercato : un ancien Canari vendu pour plus de 70 millions d’euros ?

true

L’ancien défenseur du FC Nantes, Diego Carlos, ne manque véritablement pas de courtisans en Angleterre. Même pour un montant astronomique.

Il ne lui aura donc pas fallu très longtemps pour confirmer son potentiel. Un an, très précisément, depuis son départ du FC Nantes en direction du FC Séville. C’était l’été dernier, pour un transfert avoisinant les 15 millions d’euros, qui ferait aujourd’hui pale figure lorsqu’on sait ce qu’attendent les dirigeants espagnols pour le lâcher. Lui, vous l’aurez compris, c’est Diego Carlos, qui agite l’Angleterre du football en cette période de mercato estival.

On savait, depuis quelques jours, que Liverpool et Manchester City étaient venus aux renseignements. The Telegraph nous informe désormais que les Gunners d’Arsenal sont également arrivés sur le dossier. Et que le club londonien serait enclin à payer la somme de 75 millions d’euros !

Une information dont on peut tout de même douter. Et pas au sujet de Diego Carlos. Malgré leur succès en Cup, les Gunners sont en effet dans l’obligation de vendre pour acheter. Et au regard du dossier, il va falloir faire partir beaucoup de monde…