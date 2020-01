OL, FC Nantes : sa situation à Lyon, ses envies de départ… Tatarusana s’est confié

false

Comme contre Toulouse (4-1) lors du tour précédent, son seul match officiel disputé jusque-là depuis qu’il a quitté le FC Nantes pour intégrer l’OL, Ciprian Tatarusanu gardera les buts lyonnais mercredi en Coupe de la Ligue face à Brest. Le portier roumain a expliqué comment il vivait sa situation ce lundi en conférence de presse.

🎙 Ciprian Tatarusanu est en conférence de presse avant #OLSB29 en @CoupeLigueBKT : » Je suis en conférence de presse avec vous, ce qui signifie que je serai sur le terrain en coupe de la ligue contre Brest. » pic.twitter.com/ue1GQAE00k — Olympique Lyonnais (@OL) January 6, 2020

« Pas une tragédie »

« Ce n’est pas une tragédie de ne pas jouer beaucoup mais je travaille pour essayer de faire évoluer les choses, a confié l’ancien Canari. Je me sens bien et je m’entraîne chaque jour. » Alors qu’il avait évoqué un possible départ quelques semaines à peine après son arrivée à l’OL, « Tata » a changé son fusil d’épaule. « Je ne pense pas à partir cet hiver », a-t-il confié. Avant d’ajouter : « C’est difficile de rester sur le banc, cela fait mal au dos ! C’est difficile de ne pas jouer mais l’entraîneur prend la décision et c’est aussi dur pour lui car il reste responsable des résultats de l’équipe ».