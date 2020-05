PSG : pas encore rentré à Paris, Jesé a déjà des problèmes avec une 3e de ses ex !

true

La vie privée de Jesé Rodriguez est toujours aussi compliquée. Attendu au PSG cet été, l’ailier est encore attaqué par une de ses ex.

Considéré comme une grande promesse à ses débuts au Real Madrid, Jesé Rodriguez (27 ans) a complètement flingué sa carrière du fait d’une vie personnelle dissolue et peu tourner vers le professionnalisme. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, l’Espagnol enchaîne les prêts peu concluants depuis trois ans.

3 séparations, 5 enfants au milieu, des polémiques en pagaille…

Après Las Palmas, Stoke City, le Bétis Séville, Jesé est parvenu à écœurer le Sporting Lisbonne, pas prêt à pousser plus loin l’expérience… Et on ne peut pas dire que cela s’arrange non plus au niveau de la sphère privée puisque le Canarien est encore au cœur d’une séparation douloureuse avec Janira Bram, qui se trouve en plus attendre un enfant de lui.

Jesé Rodriguez va donc avoir un 5e enfant d’une troisième compagne différente après Melody Santana et Aurah Ruiz. Point commun de toutes les bimbos mises enceinte par l’ex-international Espoirs espagnoles, elles se plaignent toutes du manque d’implication de Jesé lors de ses parentalités successives. D’ailleurs, Janira a déjà commencé…

Sigue la polémica: Jesé responde a su ardiente exnovia tras anunciar que está embarazada.https://t.co/37plFzlTHS — Diario Diez (@DiarioDiezHn) May 20, 2020

Jesé et Janira avant la tempête :