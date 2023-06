RC Lens : les Sang et Or ont collé un autre éclat à l'OM, l'ASSE a rivalisé avec le PSG

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

La fin de la saison est toujours l'heure des bilans. La LFP vient d'en publier des plus incertains, celui du remplissage des espaces visiteurs en Ligue 1 et en Ligue 2. Et il s'avère que, comme dans la course à la 2e place, le RC Lens (16.502 supporters dans les parcages adverses) a devancé l'OM (13.094). On précise qu'il s'agit bien uniquement du parcage, dont du déplacement autorisé par les autorité. Les supporters présents dans les autres tribunes ne peuvent être comptabilisés. Et, de même, la LFP n'a pas tenu compte des interdictions de déplacement.