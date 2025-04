RC Lens : Still donne la raison de la mise à l’écart de Nzola et fait une annonce sur l’avenir de Bah

En conférence de presse, après le match face à l’ASSE (1-0), l’entraîneur du RC Lens, Will Still, a justifié la mise à l’écart de M’Bala Nzola pour cette rencontre et s’est exprimé sur l’avenir de Juma Bah.

Après sa défaite du week-end dernier dans le derby face au LOSC (1-0), le RC Lens s’est bien repris en s’imposant ce dimanche sur sa pelouse contre l’AS Saint-Étienne (1-0) grâce à un but de Goduine Koyalipou (75e). Après cette rencontre, Will Still a fait plusieurs annonces fortes en conférence de presse.

Still justifie l’absence de Nzola

Déjà, le coach des Sang et Or a donné la raison de la mise à l’écart de M’Bala Nzola pour ce match face aux Verts. Le joueur prêté par la Fiorentina est arrivé en retard cette semaine à l’entraînement. « Il y a un cadre qu’il faut respecter, des règles en place qui doivent être respectées par tout le monde. J’ai été très clair sur ça. Quand une ligne est franchie, que des choses ne sont pas respectées, il y a des décisions qui tombent. Cela a déjà été le cas par le passé même si ça ne s’est pas forcément remarqué. Sur ce coup-ci, cela me paraissait essentiel de faire les choses, que tout soit clair pour tout le monde. »

Juma Bah toujours au RC Lens la saison prochaine ?

Devant les médias, Will Still a, par ailleurs, annoncé que Juma Bah, prêté jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat au RC Lens par Manchester City, pourrait de nouveau être prêté la saison prochaine dans l’Artois. « C’est envisageable, l’option est là, pour que le prêt soit allongé. Ce serait plus qu’intéressant de le faire. Les personnes concernées vont s’occuper de ça. Les détails de l’option, je ne les connais pas par coeur, mais il y a de bonnes chances qu’il soit encore là l’an prochain. »

