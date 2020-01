RC Strasbourg : Thierry Laurey accuse un gros coup dur pour entamer 2020 !

false

On ne peut pas franchement dire que l’année démarre sous les meilleures auspices pour Thierry Laurey et le RC Strasbourg. Si le club alsacien a démarré l’année sur un facile succès en Coupe de France contre Portel (4-1), les Ciel et Blanc ont perdu Anthony Caci (22 ans).

Déjà blessé une bonne partie du début de saison, le latéral du RCSA va encore manquer quelques smeaines de compétition. Selon « Direct Racing », Anthony Caci souffre d’une déchirure au niveau d’un adducteur qui occasionnera une absence comprise entre six et huit semaines.

Seule bonne nouvelle pour le Racing, cette blessure de Caci devrait éloigner l’OL, un temps intéressé par l’international espoir tricolore (2 capes).