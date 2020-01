RC Lens : les Sang et Or ont impressionné Clermont

false

Samedi, le RC Lens a dû se contenter du point du nul 1-1 face à Clermont (1-1). Un résultat qui n’arrange pas forcément les affaires du RCL, qui reste tout de même un solide dauphin du FC Lorient et qui a vu sa recrue Corentin Jean ouvrir son compteur.

Selon Johan Gastien, le capitaine clermontois, les Sang et Or n’ont pas à rougir de leur prestation. « On a toujours envie d’avoir les trois points surtout quand on mène au score. Mais on est tombés sur une belle équipe, le match était ouvert. Il y a eu du jeu, il ne faut pas oublier que Max (Dupé) a eu quelques arrêts à faire. Le nul est mérité.… »

Et à lui de saluer le gros match de son équipe. « C’était important de tenir car on fait une erreur sur le but, c’est dommage. Un point ici, c’est très bien. Ils sont quand même 2es. C’est une grosse écurie, mais on n’avait pas peur. On arrivait avec nos armes, on était invaincu depuis 7 matches aussi. On joue notre jeu jusqu’au bout, on verra bien jusqu’où cela va nous mener. »