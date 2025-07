Liverpool : Diogo Jota décède dans un accident de la route 

C’est une terrible nouvelle qui secoue la planète football ce jeudi. Diogo Jota, attaquant emblématique de Liverpool, est décédé dans un accident de la route survenu dans la province espagnole de Zamora. Il n’avait que 28 ans.

Selon Marca, l’accident s’est produit sur l’autoroute A-52, précisément au kilomètre 65, à la hauteur de la commune de Palacios de Sanabria. Selon les premiers rapports des autorités locales, le sinistre a impliqué le véhicule dans lequel circulait le joueur portugais. Les circonstances exactes de l’accident restent encore à éclaircir, mais les secours dépêchés sur place n’ont malheureusement rien pu faire pour sauver la vie de Jota.

Le monde du football est sous le choc face à cette disparition brutale. Jota, âgé de seulement 28 ans, était l’un des éléments clés de l’effectif de Liverpool et de la sélection portugaise. Son talent, sa vitesse et son sens du but avaient fait de lui un joueur incontournable sur la scène européenne.

Les hommages pour Jota se multiplient

Depuis l’annonce du drame, de nombreux joueurs, entraîneurs et personnalités du sport ont rendu hommage à Diogo Jota. Les fans du Liverpool FC et du football mondial pleurent la perte d’un joueur promis à un avenir encore plus grand.

L’UEFA et la Premier League ont exprimé leur tristesse, tout comme la Fédération portugaise de football, qui a salué la mémoire d’un « grand footballeur et un homme au grand cœur ». Une veillée est déjà prévue à Liverpool, où Jota était très apprécié tant pour ses performances que pour son engagement en dehors du terrain.