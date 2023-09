LOSC : les Dogues ont battu Ljubljana mais un joueur inquiète

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Cet après-midi à Pierre-Mauroy, les ultras du LOSC se sont indignés contre l'horaire du match face à l'Olympique Ljubljana. Un horaire il est vrai surprenant puisqu'il était à 16h30. Les joueurs nordistes ont visiblement été aussi désarçonnés que leurs supporters puisqu'ils ont livré une prestation très poussive face aux Slovènes. Peu de rythme, beaucoup d'imprécision technique et quelques erreurs défensives qui auraient pu coûter cher face à une formation pourtant très limitée. Mais l'essentiel est là pour les Dogues, victorieux 2-0 (but de David et Yazici) qui ont empoché leurs premiers points en Europa League Conférence. Néanmoins, Paulo Fonseca sera ressorti de cette partie avec quelques inquiétudes.

David a tout manqué sauf son pénalty

La principale concerne Jonathan David. L'attaquant canadien a ouvert le score sur pénalty à la 43ème minute. Mais avant et après, il a tout manqué, même le plus facile. En première période, il a notamment eu l'occasion de marquer sur deux têtes à bout portant, qu'il n'a pas cadrées. Il y a aussi eu des frappes dans le petit filet ou en six mètres qu'à d'autres périodes, il aurait certainement mis au fond. Ce n'est d'ailleurs sans doute pas un hasard si Fonseca l'a laissé sur le terrain jusqu'au bout. Auteur de deux buts cette saison en L1 (contre Nantes et à Lorient), Jonathan David n'est pas dans la meilleure forme de sa carrière. Et si son canonnier commence à douter, ça risque de se compliquer pour le LOSC...

