Olimpija Ljubljana - LOSC va finalement se jouer, la compo des Dogues est tombée !

L'arbitre allemand de la rencontre, Sven Jabloski, a tranché : la rencontre Olimpija Ljubljana - LOSC est maintenu malgré l'état compliqué de la pelouse, gorgée d'eau et sur laquelle le ballon roule à peine. Il faudra donc jouer 90 minutes dans ce bourbier.

Pour ce match, Paulo Fonseca a fait beaucoup de choix forts. En plus des absences défensives (Diakité, Djalo, Ismaïly) et de la blessure de Jakubech, le Portugais a fait le choix de se passer de Zedadka, Cavaleiro, Miramon ou encore Ounas sur ce déplacement. David et Aleksandro ne démarrent pas non plus cette rencontre.

Le onze du LOSC :

Lille : Chevalier – T.Santos, Yoro, Umtiti, Gudmundsson – Bentaleb, André (cap.) – Zhegrova, Bouaddi, Cabella – Yazici.

