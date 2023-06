LOSC - Mercato : Riolo fait une annonce forte sur Fonseca et l'OM

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Dès l'annonce, hier soir, de l'échec des négociations entre l'OM et Marcelo Gallardo, plusieurs médias ont expliqué que les Phocéens visaient désormais Paulo Fonseca (LOSC) et Marcelino (libre). Mais que la venue du Portugais serait compliquée car il est sous contrat pour encore un an avec le club nordiste et qu'Olivier Létang devrait rechigner à renforcer un concurrent.

"Fonseca c'est non, il n'a jamais été contacté"

Sur Twitter ce dimanche, Daniel Riolo a tenu à rassurer les supporters lillois : il n'y aurait rien entre l'OM et Fonseca. "Marseille ne trouve donc pas de coach. Étonnant refus de Gallardo ou manque d’attractivité de l’OM ? Ou peu de lisibilité du projet… Fonseca, c’est non. Il n’a jamais été contacté." Cette information n'est pas forcément en contradiction avec les autres : Pablo Longoria peut apprécier grandement Fonseca et ne pas l'avoir contacté car il privilégiait d'autres pistes.

L’OM ne trouve donc pas de coach. Étonnant refus de Gallardo ou manque d’attractivité de l’OM ? Ou peu de lisibilité du projet … Fonseca c’est non. Il n’a Jamais été contacté. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 18, 2023

