Mercato : nouvelle offensive saoudienne pour Lionel Messi !

Lionel Messi est en fin de contrat à l’Inter Miami en décembre prochain. Ce qui incite l’Arabie saoudite à tenter une nouvelle fois sa chance.

On avait quitté Lionel Messi à la Coupe du Monde des Clubs sur le lourd revers de l’Inter Miami face au PSG (0-4), mais l’Argentin a prouvé qu’il avait encore de beaux restes, à 38 ans, lors d’une victoire 4-1 contre Montréal, dans la nuit de samedi à dimanche. La Pulga a signé un doublé avec un premier but sur une remise de Luis Suarez, et le second en grillant la politesse à la défense canadienne, plein axe, sur une chevauchée digne de ses plus belles heures au Barça. Un slalom solitaire qui montre qu’à 38 ans, l’octuple Ballon d’or a encore de beaux restes.

Al-Ahli le veut

De quoi relancer l’intérêt de l’Arabie saoudite ? Toujours est-il que selon L’Equipe, Messi, dont le contrat à Miami se termine en décembre, serait de nouveau ciblé par le lucratif championnat saoudien. C’est Al-Ahli, vainqueur de la Ligue des Champions asiatique, qui envisagerait de recruter la Pulga. Mais l’Inter Miami aimerait poursuivre l’aventure avec Messi, devenu le meilleur buteur de la franchise floridienne avec 52 réalisations au total depuis son arrivée il y a deux ans. A suivre…