OM Mercato : un nouveau joueur de Chelsea visé, une offre est déjà partie !

Après Benoît Badiashile et Renato Veiga, un nouveau joueur de Chelsea est annoncé dans le viseur de l’OM cet hiver. Il s’agit d’Aaron Anselmino.

Comme annoncé ce samedi par L’Équipe dans son édition du jour, les dirigeants de l’Olympique de Marseille pourraient encore offrir un défenseur polyvalent et un milieu de terrain à Roberto De Zerbi d’ici lundi prochain, date de fermeture du mercato hivernal. Pour le renfort en défense, les noms se succèdent ces derniers jours.

Après Olivier Boscagli (PSV Eindhoven), Kevin Danso (RC Lens), Alexander Djiku (Fenerbahçe) ou encore Mykola Matvienko (Shakthar Donetsk), l’OM ciblerait désormais le défenseur central de Chelsea, Aaron Anselmino, si l’on en croit les informations du journaliste italien, Luca Bendoni. Recruté l’été dernier par les Blues pour 16,5 millions d’euros, le joueur de 19 ans était prêté à Boca Juniors lors de la première partie de saison. Le club olympien serait intéressé pour obtenir le prêt du jeune Argentin.

L’intérêt de l’OM pour Aaron Anselmino a été confirmé par La Tribune Olympienne. « Il fait bien partie de la longue liste des défenseurs centraux suivis », a assuré le suiveur de l’OM sur X. De son côté, L’Équipe annonce que l’OM aurait d’ores et déjà formulé une offre de prêt à Chelsea pour enrôler cet hiver l’ancien joueur de Boca Juniors.

Si le renfort d’un numéro 9 n’était plus d’actualité depuis l’arrivée d’Amine Gouiri, l’OM peut oublier Santiago Gimenez pour l’été prochain. Annoncé dans un premier temps comme la priorité des dirigeants marseillais pour remplacer Elye Wahi, l’avant-centre mexicain serait sur le point de rejoindre l’AC Milan cet hiver, d’après le journaliste italien, Fabrizio Romano. Le montant du transfert s’élèverait à 35 millions d’euros bonus compris.

🚨🔴⚫️ Santiago Giménez to AC Milan, here we go! Deal in place now, Feyenoord accept final bid sent today.



Package worth over €35m add-ons included, important sell-on clause.



Giménez will fly to Italy today. 🇲🇽



Player key to change Feyenoord’s mind, as he only wanted Milan. pic.twitter.com/Z05T3fzuR9