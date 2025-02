RC Lens Mercato : une cinquième recrue hivernale a signé !

Nidal Celik (FK Sarajevo) devrait officiellement devenir dans les prochaines heures un joueur du RC Lens.

Que ce soit dans le sens des départs que dans le sens des arrivées, le RC Lens s’est montré particulièrement actif au cours du mercato hivernal où quatre joueurs ont déjà renforcé l’effectif de Will Still : Goduine Koyalipou, Mathew Ryan, Juma Bah et Jérémy Agbonifo. Cela ne devrait pas s’arrêter là puisqu’un nouveau défenseur central devrait rejoindre les Sang et Or d’ici la fin du mercato hivernal. Il s’agit de Nidal Celik.

Officialisation imminente pour Celik !

Pour recruter le joueur du FK Sarajevo, le Racing aurait déboursé 2,5 millions d’euros. À en croire les informations du journaliste italien, Lorenzo Lepore, Nidal Celik aurait passé ce samedi avec succès sa visite médicale et aurait d’ores et déjà signé son contrat en faveur du club artésien. L’officialisation serait donc imminente. À Lens, le prometteur défenseur bosnien de 18 ans va venir combler numériquement le départ de Kevin Danso vers Tottenham.

Nidal #Celik has passed his medical tests with #Lens this afternoon 🩺



Everything confirmed, he joins Lens on a €2.5M deal from #FKSarajevo.



Record fee for Bosnian football 🇧🇦@BalkansSports_ https://t.co/RI7Rh69jzG pic.twitter.com/NJY2nhjUTI — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) February 1, 2025

