Intéressé par Pierre Lees-Melou pour renforcer son milieu de terrain, l’OL cible-t-il le joueur idéal ? C’est notre débat.

« Totalement le bon plan pour l’OL »

« Pierre Lees-Melou, c’est totalement le bon plan pour l’OL. Abordable financièrement, il représente une excellente alternative dans un contexte où Lyon veut réduire la voilure. Aux dernières nouvelles, le milieu de Brest pourrait partir contre une somme de 6 millions d’euros. À ce prix-là, je n’ai pas envie de dire que c’est cadeau, mais presque. Milieu très fiable de Ligue 1, il sort d’une très belle campagne de Ligue des Champions avec le SB29, et n’émarge qu’à 90 000 euros mensuels bruts. Avec les départs programmés de Veretout ou de Matic, l’OL ferait donc de la place pour accueillir Lees-Melou, qui aurait l’occasion de poursuivre son « ascension » à 32 ans en rejouant l’Europe, étant donné que les Gones disputeront la Ligue Europa ».

William TERTRIN

« Pas convaincu »

« Pas question de remettre en cause la qualité de Lees-Melou. C’est un joueur qui a fait ses preuves en L1 et qui avait grandement contribué à la superbe saison 2023-24 du Stade Brestois. Mais à 32 ans, il a été freiné par une grosse blessure l’an dernier et son retour à la compétition avait été assez mitigé. Retrouvera-t-il son meilleur niveau ? Le coup me semble assez risqué pour l’OL. Tout dépend du prix, de la durée du contrat, mais s’engager sur du long terme avec Lees-Melou ne serait pas forcément une bonne idée, à mon humble avis. »

Laurent HESS